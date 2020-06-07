Володимира Зеленського помітили у столичному супермаркеті після зустрічі з журналістами.
Він скуповувався особисто, але в присутності охорони.
Кадри з президентом опублікувала користувач Facebook.
– Де я можу зустріти президента? У магазині, де купую продукти….
Автор публікації уточнила в коментарях, що президент зайшов в магазин після велопрогулянки.
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На відео видно, що Зеленський стоїть біля каси в спортивному одязі і кросівках, на обличчі у нього респіратор.
Учора, 6 червня, Володимир Зеленський привітав журналістів з професійним святом та виклав фото із спільної велопрогулянки з представниками медіа.
Він зазначив, що за рік президенства вже встиг відчути гостроту пера журналістів, але не припиняє їх поважати та захищати.