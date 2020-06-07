Церковне свято Трійці у 2020 році припадає на 7 червня.

Його святкують через 50 днів після Великодня, тому кожного року дата змінюється.

Цей день вважається днем народження церкви Христа Спасителя, коли на апостолів зійшов Святий Дух і дав їм силу та здібності для проповідей учення Христа для усіх народів.

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Трійцю ще називають Зеленими святами, а люди освячують гілки дерев чи різноманітні трави та ставлять її вдома, щоб захистити свій дім від нечесті. Також це символізує оновлення душі.

Факти ICTV зібрали короткі привітання з Трійцею.

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Сьогодні, у свято Трійці,

Хочу вам побажати:

Нехай майбутнє будується,

А щастя знаходиться!

Господь нехай допомагає

Здоров’я і добра надсилає,

Нехай не буде місця гріхам,

А будинок наповниться щастям!

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Бажаю у цей світлий день

Нехай вам буде добре

І щастя, радість принесе

Вам свято Трійці!

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Нехай Трійця тобі

Подарунки дарує:

Везінням, любові

Щастя віщує

Нехай проллється на тебе

Благодать Господня

Щоб жити й процвітати –

Краще вдалося!

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Вітаємо зі святом Трійці! Бажаємо миру та тепла, добра та щирої віри! Нехай береже та благословляє вас Господь!

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Сьогодні велике свято Трійці Святої! Бажаю, щоб у ваш будинок прийшли справжня любов, міцна віра та несподівана радість!

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Вітаємо зі святом! Нехай Свята Трійця супроводжує у житті, оберігає від горя, нещастя та негативу. Бажаю міцного здоров’я, удачі і везіння у будь-яких починаннях.

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Вітаю Вас з днем Святої Трійці! Хочу побажати непохитної віри, Божої милості і обдарування, чуйного серця та доброти. Нехай ваша душа не знає печалі та світиться щастям. Спокою, безпечності вам і вашому дому.

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Вітаємо з днем Святої Трійці! Нехай у дім прийде добро, щастя та Божа благодать, а віра не згасає.

Прикмети на Трійцю

Існує безліч прикмет на Трійцю. Вважається, що у цей день не можна думати про погане, бо все повернеться до тебе.

Також люди вірили, що весілля у цей день відзначати не варто, оскільки новостворена сім’я не буде щасливою. А усі трави, що були зібрані в ніч на Трійцю мають цілющі та магічні властивості.