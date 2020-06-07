7 червня відзначається велике свято – Свята Трійця. Це одне з найголовніших християнських свят.

Свою назву свято отримало на честь сходження Святого Духа на апостолів, яке їм обіцяв Ісус Христос перед своїм Вознесінням на небеса.

Цього дня у православних храмах виконується одна із найурочистіших служб у році: підлогу храмів устеляють свіжою травою, а ікони у храмах прикрашають березовими гілками.

Молитви на Святу Трійцю є надійним оберегом від злих сил та щирим зверненням та подякою Богові.

Факти ICTV публікують головні молитви на Трійцю 2020.

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Царю Небесний

На Святу Трійцю молитва Царю Небесний читається вперше після Великодня. Головними у цій молитві є світлі думки та вдячність Богу за життя.

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Царю Небесний, Утішителю, Душе істини, що всюди єси і все наповняєш‚ Скарбе добра і життя Подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси, Благий, душі наші.

Трисвяте

Віряни вважають, що сам Господь Ісус Христос дав цю молитву для своїх учнів, коли ті просили навчити звертатися до Бога. Інша назва молитви – Господня, читається тричі, на славу Триєдиного Бога.

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Святий Боже, Святий Кріпкий, Святий Безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.

Молитва до Пресвятої Трійці

Молитва є своєрідним благанням та подякою усій Пресвятій Трійці, а потім окремо кожному із Особ Трійці.

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Пресвята Тройце, помилуй нас; Господи, очисти гріхи наші; Владико, прости беззаконня наші; Святий, зглянься і зціли немочі наші, імені Твого ради. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.

У повному християнському календарі на червень зібрано усі свята, що припадають на перший місяць літа. Зокрема, 15 червня розпочинається Петрів (Апостольський) піст, який протриває до 11 липня.

Під час цього літнього посту заборонялося проводити вінчання та хрещення.