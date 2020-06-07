У Києві 7 червня у день святкування Трійці жителі побачили рідкісне природне явище – гало. Зокрема, його помітили під час богослужіння над Києво-Печерською лаврою.

Світлий круг навколо сонця сфотографували і над Свято-Троїцьким Іонинським монастирем в Києві.

Також сонячний німб навколо сонця помітили і жителі Одеси, які ділилися унікальними фото в мережі.

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Гало – це рідкісне оптичне явище в атмосфері, яке виникає внаслідок заломлення та відбиття світла у льодяних кристалах. Найчастіше його можна побачити взимку в морозну погоду. Адже саме тоді в повітрі є велика кількість крижаних кристалів.

В Україні гало можна спостерігати 70-120 разів на рік, але воно часто малопомітне. Яскраве гало з’являється 10-20 разів на рік. А його поява часто вказує на зміни в погоді – похолодання, вологі атмосферні фронти.

Однак поява сонячного гало – не єдине явище, яке чекає на українців у червні. Адже ми також зможемо спостерігати сонячні та місячні затемнення.

Зокрема, влітку буде ще два затемнення – 21 червня та 5 липня.

Фото: Sergey Ryzhkov