Погода в Україні на сьогодні - 7 червня 2020

В Україні в неділю, 7 червня, погода буде мінливою, якщо одні регіони будуть заливати дощі, то в інших – очікується сонце та спека до 30°.

Так, жителям західних областей синоптики прогнозують дощі та грози. Температура вдень 24°…28°, а вночі 14°…16°.

Жителі південних регіонів можуть спокійно виходити до себе на балкон, щоб позасмагати. Прогнозується сонячна погода, а повітря вдень прогріється до 30° тепла. Однак вночі буде прохолодно – 13°… 15° тепла.

Читайте: Температура вище 30 градусів і зливи: якою буде погода влітку 2020

На Півночі країни також днем ​​буде сонячно і тепло – до 29° тепла, проте вночі похолодає до 14°.

У центральних регіонах без опадів. Температура вдень 27°…29°, вночі 13°…15°.

На Сході українців потішить сонячна погода без опадів. Повітря вдень прогріється до 29°, а вночі до 14°.

Прогноз погоди на червень

У червні синоптики прогнозують спекотну погоду. Середня температура в першому місяці літа триматиметься на рівні 22 градусів тепла. Однак в Карпатах погода може бути морозною, синоптики очікують похолодання до -5 градусів.