День святої Трійці у 2020 році відзначають 7 червня. В Україні це свято державне, тому ще і понеділок буде вихідним.

Трійця вважається днем ​​зішестя Святого Духа. За біблійними переказами, цього дня відбулося зішестям на землю Святого Духа, яке провіщав Ісус Христос. Воно й продемонструвало триєдність Бога, тобто існування трьох Осіб єдиного Бога – Отця, Сина і Святого Духа.

Читайте: Короткі привітання зі святом Трійці 2020 у віршах і СМС

Також 7 червня відзначають Всесвітній день безпеки харчових продуктів. Свято покликане привернути увагу людей до проблем харчування. Зокрема, подолання голоду в окремих регіонах Землі, розвитоку у всіх країнах принципу здорового і повноцінного харчування, а також, забезпечення безпеки харчових продуктів для всіх людей.

Іменини: Вікторія, Олена, Іван, Інокентій, Федір.

Народні прикмети на 7 червня:

Якщо помітите багато роси зранку, то радійте, бо це до багатого врожаю, зокрема конопель та льону.

Крім того, якщо хочете зберегти здоров’я та красу, то умийтесь росою.

Якщо зачинаєте дитину у цей день, то приготуйтесь до того, що вона виросте ледачою і неповороткою.

Якщо на Трійцю сонячна погода, то літо буде спекотним та засушливим, а якщо дощитиме, то врожай буде гарним.

Що не можна робити 7 червня:

Забороняється виконувати будь-яку роботу вдому: прибирання, прання, прасування та інше.

Забороняється будь-яка робота в саду та на городі.

Не можна рубати дрова.

Не можна думати про погане, сваритися, кричати.

Краще утриматися від інтимної близькості.

Не радиться відвідувати водойми і ліс.

Трійця або Зелені свята

Тройця входить у 12 найбільших християнських свят, а його дата прив’язана до Великодня, тому це свято виходить з дати.

Тройця доводиться на 50-й день після Воскресіння Христового. Якщо хочете більше дізнатися про історію Трійці, а також про традиції і заборони – читайте матеріал Фактів ICTV.