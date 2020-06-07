День святої Трійці у 2020 році відзначають 7 червня. В Україні це свято державне, тому ще і понеділок буде вихідним.
Трійця вважається днем зішестя Святого Духа. За біблійними переказами, цього дня відбулося зішестям на землю Святого Духа, яке провіщав Ісус Христос. Воно й продемонструвало триєдність Бога, тобто існування трьох Осіб єдиного Бога – Отця, Сина і Святого Духа.
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Також 7 червня відзначають Всесвітній день безпеки харчових продуктів. Свято покликане привернути увагу людей до проблем харчування. Зокрема, подолання голоду в окремих регіонах Землі, розвитоку у всіх країнах принципу здорового і повноцінного харчування, а також, забезпечення безпеки харчових продуктів для всіх людей.
Іменини: Вікторія, Олена, Іван, Інокентій, Федір.
Народні прикмети на 7 червня:
- Якщо помітите багато роси зранку, то радійте, бо це до багатого врожаю, зокрема конопель та льону.
- Крім того, якщо хочете зберегти здоров’я та красу, то умийтесь росою.
- Якщо зачинаєте дитину у цей день, то приготуйтесь до того, що вона виросте ледачою і неповороткою.
- Якщо на Трійцю сонячна погода, то літо буде спекотним та засушливим, а якщо дощитиме, то врожай буде гарним.
Що не можна робити 7 червня:
- Забороняється виконувати будь-яку роботу вдому: прибирання, прання, прасування та інше.
- Забороняється будь-яка робота в саду та на городі.
- Не можна рубати дрова.
- Не можна думати про погане, сваритися, кричати.
- Краще утриматися від інтимної близькості.
- Не радиться відвідувати водойми і ліс.
Трійця або Зелені свята
Тройця входить у 12 найбільших християнських свят, а його дата прив’язана до Великодня, тому це свято виходить з дати.
Тройця доводиться на 50-й день після Воскресіння Христового. Якщо хочете більше дізнатися про історію Трійці, а також про традиції і заборони – читайте матеріал Фактів ICTV.