У неділю, 7 червня, Місяць перебуває в знаку Козеріг. Це 16 місячний день.

Не рекомендується в цей день спілкуватися з державними органами. Можливі фінансові труднощі.

Є ймовірність, що будуть затримки в отриманні прибутку. Сприятливо вирішуватимуться питання з нерухомістю.

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7 червня налагоджуватися стосунки з близькими. У 16 місячний день буде пік скупчення життєвої енергії.

Гарний час для позбавлення від старих звичок. У відносинах буде сприятливий період, відносини з коханою людиною будуть поліпшуватися.

Місячний календар на червень 2020 року буде нейтральним. Червень – хороший місяць для відпочинку і для завершення розпочатих справ.