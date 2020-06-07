У неділю, 7 червня, Місяць перебуває в знаку Козеріг. Це 16 місячний день.
Не рекомендується в цей день спілкуватися з державними органами. Можливі фінансові труднощі.
Є ймовірність, що будуть затримки в отриманні прибутку. Сприятливо вирішуватимуться питання з нерухомістю.
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7 червня налагоджуватися стосунки з близькими. У 16 місячний день буде пік скупчення життєвої енергії.
Гарний час для позбавлення від старих звичок. У відносинах буде сприятливий період, відносини з коханою людиною будуть поліпшуватися.
Місячний календар на червень 2020 року буде нейтральним. Червень – хороший місяць для відпочинку і для завершення розпочатих справ.