День Святого Духа 2020: традиції та історія свята

День Святого Духа або ж Духів день православні віряни відзначають 8 червня.

Традиційно свято припадає на наступний день після Святої Трійці.

Факти ICTV розповідають про історію та головні традиції Дня Святого Духа.

Історія

Свято Святого Духа – особливе християнське свято, присвячене третій Особі Трійці.

Саме сходження на апостолів Святого Духа символізувало явлення Триєдиного бога.

Згідно із християнською традицією, Бог Отець створив світ, Бог Син спокутує гріхи людей на землі, а Бог Дух Святий символізує силу Церкви.

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Традиції

Цього дня було прийнято після церковної служби освячувати колодязі – так господарі захищали свої будинки від нечистої сили.

Священик освячував оселі – щоб русалки не ходили до двору.

За повір’ями, саме на Духів день з води виходили русалки. Людям вони могли зробити шкоду, але на полях та лугах були корисними: вважалося, що там, де пробігли русалки, буде гарний врожай.

Також на Духів день жінки традиційно займалися збором лікувальних трав, які цього дня набували цілющих властивостей.

Вважалося, що саме День Святого Духа був початком справжнього літа. Якщо ж цього дня дощить – врожай буде невдалим.

У повному християнському календарі на червень зібрано усі свята, що припадають на перший місяць літа. Зокрема, 15 червня розпочинається Петрів (Апостольський) піст, який протриває до 11 липня.

Під час цього літнього посту заборонялося проводити вінчання та хрещення.