Погода в Україні на сьогодні - 8 червня 2020

Синоптики прогнозують на 8 червня спекотну і суху погоду. Дощитиме тільки в окремих західних регіонах.

У західних областях стовпчики термометрів показуватимуть +25-28° вдень, вночі +13-15°. Вдень очікуються опади.

Тепло і по-літньому спекотно 8 червня буде у північних регіонах. За прогнозами синоптиків, температура вдень прогріється до +30°, а вночі становитиме до +17-18°.

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У центральних областях температура повітря вдень прогріється до +31°, а вночі стовпчики термометрів опустяться до +14-16°.

У східних та південних регіонах прогнозують підвищення температури від +28° до +31° вдень, вночі – від +13° до +18°.

У Києві повітря вдень прогріється до +29-31°, а вночі температура опуститься до +16-18°.

Попри те, що на календарі вже 8 червня, синоптики заявили, що метеорологічне літо в Україну прийшло тільки 7 червня. Згідно з прогнозами, погода у червні 2020 буде спекотною, але з грозами.

Та вони не заважатимуть українцям позасмагати, адже температурний максимум становитиме близько 39° тепла.