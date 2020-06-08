Почистити кондиціонер своїми руками можна досить швидко та легко, а от користі це принесе дуже багато.

Рекомендується чистити кондиціонер не рідше ніж раз на місяць, а якщо повітря дуже брудне або в будинку є алергік, то 1-2 рази на тиждень.

Що буде, якщо не чистити фільтри:

повітря перестане охолоджуватися належним чином;

радіатор внутрішнього блоку буде погано обдуватися;

холодильна система почне працювати неправильно;

забруднюється дренажна система;

чистка приладу буде ускладнена, бо на фільтрах осяде занадто багато бруду.

Як помити фільтр кондиціонера:

Візьміться за нижню частину фільтра і потягніть її трохи вгору, а потім вниз і на себе. Вийміть повністю фільтр. Те ж зробіть і з другим фільтром. Помістіть фільтр під проточну воду і промийте. Дайте йому просохнути і встановіть назад.











Як почистити кондиціонер своїми руками / 3 фотографии

Так чистяться сітчасті фільтри, кишенькові ж фільтри не миються. Як правило, їх змінюють після закінчення терміну служби.

До установки фільтра не зайвим буде пропилососити внутрішні частини кондиціонера і протерти вологою тканиною його стінки.

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Як очистити теплообмінник

Радіатор і теплообмінник встановлені або в єдиному модулі кондиціонера, або у внутрішньому блоці спліт-системи. Повноцінне очищення систем кондиціонування зазвичай проводять фахівці сервісного центру. Ця процедура коштує недешево, тому вигідніше періодично проводити поверхневе прибирання системи в домашніх умовах або в офісі.

Як почистити зовнішній блок кондиціонера

Очищення зовнішнього блоку кондиціонера необхідно проводити один – два рази на рік. Якщо не чистити зовнішній блок кондиціонера, сміття буде накопичуватися, провокуючи перегрів компресора і радіатора, що може призвести до поломок цих деталей.

Зовнішній блок знаходиться на вулиці, тому якщо ви живете багатоповерхівці і у вас немає до нього безпечного доступу, то залиште цю роботу для професіоналів.

Якщо вам вдалося отримати доступ до зовнішнього блоку кондиціонера, виконайте наступні дії:

Вимкніть пристрій від мережі.

Видаліть з корпусу всі гілки, листя і сміття.

Зніміть захисний кожух і очистіть блок від крупного сміття всередині.

Промийте вентилятор вологою губкою.

Промийте радіатор під напором води або за допомогою пароочисника, проте стежте, щоб волога не потрапила в електричний модуль.

Як почистити кондиціонер в авто

Насамперед необхідно замінити фільтр. Можливо, неприємний запах, виникає через нього і ґрунтовне чищення кондиціонера робити зовсім не обов’язково.

Якщо ж запах залишився, потрібно чистити кондиціонер хімічними засобами. Детальніше, як почистити кондиціонер в авто – читайте у матеріалі Фактів ICTV.

Фото: Користь і шкода