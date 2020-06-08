Як почистити кондиціонер своїми руками

Почистити кондиціонер своїми руками можна досить швидко та легко, а от користі це принесе дуже багато.
Рекомендується чистити кондиціонер не рідше ніж раз на місяць, а якщо повітря дуже брудне або в будинку є алергік, то 1-2 рази на тиждень.
Що буде, якщо не чистити фільтри:
- повітря перестане охолоджуватися належним чином;
- радіатор внутрішнього блоку буде погано обдуватися;
- холодильна система почне працювати неправильно;
- забруднюється дренажна система;
- чистка приладу буде ускладнена, бо на фільтрах осяде занадто багато бруду.
Як помити фільтр кондиціонера:
- Візьміться за нижню частину фільтра і потягніть її трохи вгору, а потім вниз і на себе.
- Вийміть повністю фільтр.
- Те ж зробіть і з другим фільтром.
- Помістіть фільтр під проточну воду і промийте.
- Дайте йому просохнути і встановіть назад.
Так чистяться сітчасті фільтри, кишенькові ж фільтри не миються. Як правило, їх змінюють після закінчення терміну служби.
До установки фільтра не зайвим буде пропилососити внутрішні частини кондиціонера і протерти вологою тканиною його стінки.
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Як очистити теплообмінник
Радіатор і теплообмінник встановлені або в єдиному модулі кондиціонера, або у внутрішньому блоці спліт-системи. Повноцінне очищення систем кондиціонування зазвичай проводять фахівці сервісного центру. Ця процедура коштує недешево, тому вигідніше періодично проводити поверхневе прибирання системи в домашніх умовах або в офісі.
Як почистити зовнішній блок кондиціонера
Очищення зовнішнього блоку кондиціонера необхідно проводити один – два рази на рік. Якщо не чистити зовнішній блок кондиціонера, сміття буде накопичуватися, провокуючи перегрів компресора і радіатора, що може призвести до поломок цих деталей.
Зовнішній блок знаходиться на вулиці, тому якщо ви живете багатоповерхівці і у вас немає до нього безпечного доступу, то залиште цю роботу для професіоналів.
Якщо вам вдалося отримати доступ до зовнішнього блоку кондиціонера, виконайте наступні дії:
- Вимкніть пристрій від мережі.
- Видаліть з корпусу всі гілки, листя і сміття.
- Зніміть захисний кожух і очистіть блок від крупного сміття всередині.
- Промийте вентилятор вологою губкою.
- Промийте радіатор під напором води або за допомогою пароочисника, проте стежте, щоб волога не потрапила в електричний модуль.
Як почистити кондиціонер в авто
Насамперед необхідно замінити фільтр. Можливо, неприємний запах, виникає через нього і ґрунтовне чищення кондиціонера робити зовсім не обов’язково.
Якщо ж запах залишився, потрібно чистити кондиціонер хімічними засобами. Детальніше, як почистити кондиціонер в авто – читайте у матеріалі Фактів ICTV.
Фото: Користь і шкода