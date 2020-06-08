У 2020 році 8 червня православні християни відзначають День Святого Духа. Він завжди припадає на наступний день після Трійці. Свято присвячене третій іпостасі Триєдиного Бога.

Відповідно до релігійного вчення, саме Бог-Отець творить світ, Бог-Син спокутує людей від рабства дияволу, а Бог-Дух Святий освячує світ через церкву.

Також 8 червня вшановують апостола Карпа, який був учнем святого Павла.

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Іменини 8 червня святкують Олександр, Георгій, Давид, Єгор, Олена, Іван, Карпо, Макар, Юрій.

Народні прикмети на 8 червня:

Жаби голосно квакають, варто чекати дощів найближчим часом.

Якщо вночі будуть заморозки, то ще 40 днів ранок холодним буде.

Якщо на Карпа багато комарів – червень буде дощовим.

Що не можна робити:

Не можна підмітати підлогу і прибирати після заходу сонця.

Не варто купляти щось цінне, вирушати в дорогу, ухвалювати важливі рішення.

Календар церковних свят на червень багатий на святкові дні. Одним із найважливіших є 15 червня, коли розпочинається Петрів (Апостольський) піст. Він протриває до 11 липня.

Саме у цей період заборонено проводити вінчання та хрещення.