У 2020 році 8 червня православні християни відзначають День Святого Духа. Він завжди припадає на наступний день після Трійці. Свято присвячене третій іпостасі Триєдиного Бога.
Відповідно до релігійного вчення, саме Бог-Отець творить світ, Бог-Син спокутує людей від рабства дияволу, а Бог-Дух Святий освячує світ через церкву.
Також 8 червня вшановують апостола Карпа, який був учнем святого Павла.
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Іменини 8 червня святкують Олександр, Георгій, Давид, Єгор, Олена, Іван, Карпо, Макар, Юрій.
Народні прикмети на 8 червня:
- Жаби голосно квакають, варто чекати дощів найближчим часом.
- Якщо вночі будуть заморозки, то ще 40 днів ранок холодним буде.
- Якщо на Карпа багато комарів – червень буде дощовим.
Що не можна робити:
- Не можна підмітати підлогу і прибирати після заходу сонця.
- Не варто купляти щось цінне, вирушати в дорогу, ухвалювати важливі рішення.
Календар церковних свят на червень багатий на святкові дні. Одним із найважливіших є 15 червня, коли розпочинається Петрів (Апостольський) піст. Він протриває до 11 липня.
Саме у цей період заборонено проводити вінчання та хрещення.