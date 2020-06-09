Філ Торнхілл – еко-активіст із Великої Британії. Останні шість років він живе на Галичині. Філ впевнений: тут – чарівний центр, затишні парки і смачна їжа. Нічим не гірше Західної Європи, а головне – все значно дешевше.

Львів до пандемії коронавірусу був одним із найпопулярніших напрямків серед західних туристів на вікенд. Приваблювали недорогі авіаперельоти, тематичні ресторани, кава та фестивалі. Утім, подібних принад багато й в інших регіонах Європи. Натомість Філ звертає увагу на менш попсові місця Львівщини.

Улюблене місце британця – за сто кілометрів від Львова. Там у Сколівському районі знаходяться унікальні скелі. Оборонне укріплення побудували більше тисячі років тому. За допомогою істориків його частково відновили.

Щороку на початку серпня там проходить фестиваль середньовічної культури – ярмарок та лицарські бої. Якщо пандемія коронавірусу відступить, можливо ярмаркуватимуть і цього літа. Тих же, кому до історії байдуже, місце вразить природою. Екзотичні форми скель, дикі ліси – саме те що потрібно для кемпінгу і релаксу. Отож, Тустань відкриває наш список маловідомих туристичних місць України.

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Пандемія коронавірусу, здавалося б, надовго закрила міжнародний туризм. Країни поки кволо відкривають свої кордони. Та на думку голови державного агентства з розвитку туризму Мар’яни Олеськів, саме в цей період в України з’являється шанс поборотися за іноземного гостя.

Поки Європа вирішує, для кого відкривати кордони, а для кого ні, Україна націлилась на найгрошовитіших туристів у світі – пальму першості там посідають китайці. В туристичних місцях, здається, вони всюди, куди не поглянь. Часто галасливі, але дуже допитливі. Мешканців Піднебесної називають головним двигуном туристичного прогресу.

Зі 150 млн китайських туристів до України торік потрапили лише 20 тис. Та їх може бути в рази більше, – каже представниця українського туристичного агентства Олена Шаповал. Китайців цікавить мілітаристська тематика, усе, що пов’язано з СРСР, а також авіація і військова техніка.

Сон Чжен Хуан – власниця невеличкого китайського ресторану. Приїхала до України вчитися, та згодом вирішила пустити тут коріння. У Києві є місця, які її найбільше вразили, а значить – можуть здивувати й інших китайських туристів.

Перший пункт маршруту – монумент Батьківщини-Матері. Вражаючі розміри статуї, захопливі краєвиди – це саме те місце, де китайці обожнюють фотографуватись для соцмереж. Українці постаралися – віднедавна у музеї Другої світової навіть можна завантажити на телефон аудіогід китайською.

Для творчих китайців окремий атракціон – подорож до музею-майстерні українських скульпторів династії Зноби. Саме вони є авторами багатьох знаменитих столичних пам’ятників.

Наступний пункт у списку тих, які обов’язково треба побачити – Музей Авіації. Він – шостий за величиною у світі. Там зберігаються унікальні літаки та гелікоптери радянського періоду. На них можна не лише подивитись, а й посидіти всередині.

Обов’язкова точка культпрограми для китайського туриста – крамниця бурштину. Україна багата на поклади цього дорогоцінного каменю. Бурштин для мешканців Піднебесної має священне значення. За китайськими легендами – це душа тигра. Окрім того, за повір’ями, камінь має лікувальні здібності.

Також в Китаї немає місця, схожого на селище Вилкове на Одещині. Його часто називають українською Венецією. Човни там – основний засіб пересування. Туристи туди добираються найбільшою річкою Європи – Дунаєм. Він там впадає в Чорне море. Мандрівників багато із сусідніх Молдови та Румунії. Вони приїздять на рибалку та спробувати місцеву рибну юшку.

Є в України і свої дюни. Як, наприклад, Олешківські піски на Херсонщині – найбільший сипучий масив у Європі. Туристи можуть замовляти піші прогулянки та катання на квадроциклах. Щоправда, потрібно домовлятись заздалегідь. Поруч – військовий полігон. Свої корективи вносять і карантині обмеження, які поки що діють в Україні.

Француз Борис Жан-Леон Рінкурт уже 5 років живе в Одесі. Як і його земляк Дюк де Рішельє – закоханий в Південну Пальміру. Борис каже: чого не вистачає Україні для масового приїзду туристів, так це реклами у світі.

Як доказ недостатньої промоції себе – місто Святогірськ. У світі чули про війну на Донбасі, а про його перлину мало хто знає. Святогірськ замикає наш список малорозвіданих місць України. Раніше сюди масово їхали туристи – паломники до Лаври та прості відпочивальники, щоб покупатись в гарячих гейзерах, попити джерельної води або сплавитись на байдарках. Зараз їх в рази менше. Пандемія коронавірусу, як і війна, туризму не сприяє. Подекуди відлякують і українські дороги.

Втім поки міжнародний туризм, як кажуть, на паузі, у нас самих з’явився шанс побільше мандрувати Україною. Адже є на що подивитись і де відпочити й вдома. Те, що цікавих нерозвіданних маршрутів чимало – доводять іноземці, що живуть в Україні.

Через епідемію коронавірусу, туристична галузь України вже втратила понад півтора мільярда доларів. І ця цифра, очевидно, буде зростати, бо відновити докарантинні потоки вдасться не скоро.

Але з іншого боку – це унікальний шанс побачити Україну і підтримати внутрішній туризм, як це роблять у Польщі. Адже наша земля багата місцинами, які знаходяться ледь не біля кожного міста, і які варто побачити.

Президент України Володимир Зеленський анонсував презентацію низки регіональних проектів, які можуть бути цікавими для інвестування у туризм.