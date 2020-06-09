Далай-лама, який завоював світову любов своїми посланнями про людяність, гармонію та мир, випускає альбом мантр, які він декламує під музику.

Альбом Далай-лами вийде до 85-річчя духовного лідера послідовників тібетського буддизму, яке він відзначить у наступному місяці.

Внутрішній світ (Inner World) вийде 6 липня та складатиметься з 11 треків, на яких Далай-лама декламує священні мантри та вчення з супровідною музикою, виконаною на понад 30 інструментах.

Перший трек Співчуття уже можна послухати на YouTube – це версія однієї з найвідоміших буддійських молитов.

Читайте: Moby представив новий альбом All Visible Objects

Секрет щастя від Далай-лами

Далай-лама XIV впевнений, що щастя людям потрібно шукати не у здійснення бажань, а у “спокої розуму”.

Досягти такого стану можна, виховавши у собі співчуття та альтруїзм, запевняє духовний лідер.