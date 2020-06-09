Далай-лама, який завоював світову любов своїми посланнями про людяність, гармонію та мир, випускає альбом мантр, які він декламує під музику.
Альбом Далай-лами вийде до 85-річчя духовного лідера послідовників тібетського буддизму, яке він відзначить у наступному місяці.
Внутрішній світ (Inner World) вийде 6 липня та складатиметься з 11 треків, на яких Далай-лама декламує священні мантри та вчення з супровідною музикою, виконаною на понад 30 інструментах.
Перший трек Співчуття уже можна послухати на YouTube – це версія однієї з найвідоміших буддійських молитов.
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Секрет щастя від Далай-лами
Далай-лама XIV впевнений, що щастя людям потрібно шукати не у здійснення бажань, а у “спокої розуму”.
Досягти такого стану можна, виховавши у собі співчуття та альтруїзм, запевняє духовний лідер.
– Людина, вихована в матеріалістичній системі цінностей, буде хотіти все більше й більше. Щастя приходить, коли розум спокійний і коли в душі мир. Тому так важливо тренувати свій розум, – вважає Далай-лама.