День ангела Анастасії відзначають 9 червня. Православні християни вшановують покровительку вагітних жінок та ув’язнених, і Анастасію Римлянську – покровительку домашньої худоби.

Ім’я Анастасія – це жіноча форма чоловічого імені Анастасій. У перекладі з грецької мови означає повернення до життя, воскресіння.

Факти ICTV зібрали кращі привітання в СМС з днем ангела Анастасії.

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***

Сонце із неба радісно сяє,

Проміння для тебе в букетик збирає,

Вітер шепоче, мов промовляє,

Тебе з іменинами Настя вітає!

Вечір приходить, небо темніє,

Зорями небо твоє ім’я малює,

Місяць в віконце твоє заглядає,

Тебе з іменинами Настя вітає!

*****

Сьогодні настали іменини

У Насті, найкращої дівчини!

І я тебе, красуне, вітаю,

Любові тобі і радості бажаю.

Нехай багато щастя в цьому житті чекає,

Нехай Господь мріям тебе вінчає.

*****

Щоб у душі настало свято,

Треба зовсім не багато,

Рідних трішечки уваги,

Друзів та колег поваги,

До роботи чуть наснаги,

Хвильку часу на розваги,

В серці місце для кохання,

Грошей на усі бажання.

Тож бажаю все це мати,

Келиха з вином підняти,

Іменини в теплім колі,

Гарно святкувати!

***

Своїй дівчині з іменем Настя

я бажаю багато щастя!

Заради неї готовий небо обійняти

і з того неба зіроньку дістати!

Тож нехай ця зоря ніжно сяє

і нас обох в усі дні зігріває!

Загалом календар церковних свят на червень 2020 багатий на святкові дні. Зокрема, одним із таких є 15 червня, коли розпочинається Петрів (Апостольський) піст, який протриває до 11 липня.

А 18 червня християни згадуватимуть всіх святих, що жили на українській землі.