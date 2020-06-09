Міжнародний день друзів у світі відзначають 9 червня.
Хороший друг завжди розділить проблеми та допоможе порадою, з ним завжди буде про що поговорити і про що помовчати.
Відомий український філософ Григорій Сковорода сказав: Людська душа і друг, безсумнівно, цiннiші за все інше.
Факти ICTV публікують добірку привітань із Днем дружби 2020, аби ви не забули нагадати своїм друзям, як сильно цінуєте їх.
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Хтось сказав, що друзі – це родичі, яких ми собі вибираємо самі. Ти й справді для мене не просто друг, а й рідна людина. Я хочу побажати тобі залишатися таким же розуміючим, добрим та натхненним. Нехай у твоєму житті буде побільше везіння. А якщо знадобитися допомога – пам’ятай, що в тебе є на кого покластися. Вітаю із Днем друзів!
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Я покластися на тебе у всьому можу завжди,
Ти мені нагадаєш, якщо щось забуваю,
З тобою ми дружимо вже багато років,
Я з днем друзів тебе вітаю!
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Мені не потрібні слова, щоб сказати про те, які ми близькі. Але я кажу зараз, і буду говорити тобі завжди про те, що тонкі нитки, які зв’язали наші долі, міцніші за кохання та надійніші за щастя. Вітаю тебе з всесвітнім днем друзів і бажаю, щоб наша дружба, як хороше вино, ставала з роками тільки міцніше!
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З днем друзів хочу привітати,
Це свято для всіх нас.
Дружбу світлу прославити,
Ту, що вилікує час.
Вам берегти друзів бажаю,
Ніколи не зраджувати,
Допомагати, любити і вірити,
Любити і розуміти.
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Вітаю тебе із Днем друга! Колись Авраам Лінкольн сказав: Краща частина нашого життя складається з друзів. Дійсно, ти, мій друг, найкраще що є у моєму житті. Я пишаюся нашою дружбою і бажаю нам обом берегти та цінувати її.
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