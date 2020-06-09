Гороскоп на червень 2020 для всіх знаків зодіаку

Докладний гороскоп на червень склала астролог Марина Скаді (Marina Sokolova).

Перший місяць літа буде напруженим, оскільки очікується довгий коридор затемнень, який розпочнеться 5 червня з Місячного затемнення у Стрільці, а 21 червня відбудеться Сонячне затемнення в Ракові і 5 липня закриє коридор затемнень Місячне затемнення в Козерогу.

Додаткові складні енергії в наше життя приносить ретроградна Венера в Близнюках. Підсилює дію ретроградної Венери управитель Близнюків – з 18 червня в фазу ретроградного увійде Меркурій в знаку Рака.

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Загострюються соціальні проблеми, створюються зовнішні обмеження, що провокує роздратування і підвищену чутливість. Власні помилки і недоопрацювання в червні з’являтимуться частіше, ніж в інші періоди, що може істотно змінити ситуацію в гіршу сторону.

Щоб звести до мінімуму можливий негатив і впливати на ситуацію, необхідно володіти знаннями та інформацією про те, що відбувається у світі та вашому оточенні.

Гороскоп для Овнів

Ви відчуєте збільшення життєвої сили і працездатності, хоча самостійні дії можуть призвести до помилок. Якщо ж ви готові взаємодіяти з партнерами, враховувати їхні інтереси та йти на компроміс, то протягом цього місяця ви зможете успішно завершити основні свої справи.

Зберігайте хороші відносини на роботі, довіру співробітників, ймовірно, колектив або керівництво покладуть на вас деякі обов’язки, завдяки вдалому виконанню яких ви зможете зростати кар’єрно, отримати премію, нагороду або хоча б просто схвалення.

Гороскоп для Тельців

Можливі емоційні труднощі з почуттям любові. У стосунках з партнером часто виникають взаємні образи, спогади і ситуації з минулого, які перешкоджають спілкуванню у теперішньому часі. Немає особливої ​​турботи про почуття один одного, через що можливі критичні ситуації у взаєминах.

Ви можете зменшити напруження, якщо знайдете способи самовираження у творчих заняттях. Успіх в суспільному житті і в любовних стосунках цілком можливий, якщо ви визнаєте свої помилки, зробите відповідні висновки та зміните свою поведінку.

Гороскоп для Близнюків

Часто виникає тривога, а очікування якоїсь події супроводжується підвищеним хвилюванням. Такі стани можуть негативно вплинути на вас. Меркурій, ваш управитель, з 18 червня переходить в фазу ретроградного руху, що сприяє уповільненню різних процесів.

У роботі з паперами і документами ви побачите старі помилки, виправивши які зможете закласти фундамент майбутніх успіхів. Протягом місяця часто виникають ситуації фізичного і психічного напруження, зняти яке допоможуть фізичні вправи або масаж. Гарний час для ремонту, кардинального переобладнання приміщень.

Гороскоп для Раків

Підвищується творча активність, можливо, доведеться повторити пройдений матеріал, повернутися на колишню роботу, закріпити знання у своїй професійній діяльності. 21 червня Сонячне затемнення в знаку Рака спонукатиме до самовдосконалення.

Можливі ситуації, коли потрібно допомогти іншій людині. У контактах і зв’язках ви стаєте дуже активними і енергійними, кількість громадських контактів та знайомств зростає. Можливі невеликі поїздки за дорученням або у справах в ті місця, де були давно. Продуктивно виконується робота, яка вимагає усамітнення і розумових творчих зусиль.

Гороскоп для Левів

Ви відчуваєте внутрішню свободу, радість і впевненість у собі. Це вдалий час для демонстрації своїх талантів та дружнього спілкування і соціальної активності, зокрема у соціальних мережах. Особливо сприятливим можна вважати відновлення давніх взаємин.

Протягом місяця з’являтимуться можливості для налагодження суспільних і фінансових справ. Можливе повернення боргів, якщо ж ви заборгували, то вам про це нагадають. Період сприятливий для залучення уваги до своїх справ світських та впливових осіб.

Гороскоп для Дів

Протягом місяця можна шляхом переговорів вирішити суперечки або розбіжності з партнером. Слушна нагода для гармонізації стосунків з протилежною статтю. Ви зможете встановити мир і злагоду в родині, якщо не будете на перший план ставити свої інтереси.

Хороший період для самостійної роботи, також цей час можна використати для аналізу своїх уподобань і почуттів. Ви відчуєте ясність думок, приплив свіжих ідей, що допоможе успішно завершити багато поточної роботи. Головне, не поспішайте, будьте уважні в роботі з документами, тому що легко можете допустити помилку.

Гороскоп для Терезів

Посилюється інтуїтивне сприйняття інформації, уява може розігратися і налаштувати як на позитивний, так і на негативний лад. Варто бути обережним з жартами, бо навколишні схильні сприймати все на свій рахунок і ображатися.

Якщо у вас є секрети, то це може стати надбанням громадськості. Зосередьтеся на собі та своїх потребах, цього місяця ви зможете закласти фундамент подальшого розвитку і процвітання, зрозуміти перспективи та доцільність вкладення ресурсів у ваші проекти.

Гороскоп для Скорпіонів

Можуть спливти неприємні обставини, прихована інформація, з’являтиметься схильність до інтриг та пліток, на що потрібні великі витрати фізичної і психічної енергії.

Стають активнішими підсвідомі почуття та бажання, але потрібен суворий контроль за цими думками і діями, щоб підсвідомі імпульси не завели вас на шлях ілюзій чи фантазій. Варто бути обережним у фінансових справах, побоюватися шахрайства, підробки, обману чи крадіжки. Активізуються зв’язки із зарубіжними і далекими партнерами, посилюється їх вплив. Швидко налагоджується контакт з представниками протилежної статі.

Гороскоп для Стрільців

5 червня Місячне затемнення в Стрільці відкриває коридор затемнень, що приносить вам доленосні зміни. Те, що ви почали раніше, можна завершити найближчим часом та отримати нагороду. Вже налагоджені стосунки мають тенденцію переростати у щось більше. Це емоційний час – пора романтики, тому знижується здатність засвоювати інформацію.

Спілкування з представниками влади буде успішним, якщо заручитися підтримкою фахівців і контролювати свої емоційні стани. Дуже важливий позитивний настрій, тому що це найкращий час для звільнення від усього того, що блокує ваші можливості.

Гороскоп для Козерогів

Активізуються зв’язки і торговельні відносини із зарубіжними і далекими партнерами, просуваються справи за кордоном, туристичний бізнес. Але це не час для ухвалення сміливих і відповідальних рішень. Якщо не можна відтермінувати на більш сприятливий час фінансові справи, то варто грамотно підійти до вивчення документів, тоді справи підуть найкраще.

Пам’ятайте, що з 18 червня починається період ретроградного Меркурія, тому збільшується ймовірність прорахунків. Участь в благодійних акціях підвищить ваші можливості і розширить перспективи. Варто економно витрачати свої ресурси – це не сприятливий час для великих купівель і ризикованих інвестицій.

Гороскоп для Водоліїв

Фізична та духовна енергія піднесеться на вищий рівень і підвищиться впевненість у собі. Громадська діяльність, активність в соціальних мережах та інтернеті принесуть задоволення і можливості для зростання, які ви зможете використати одразу ж після закінчення періоду затемнень.

У цей період ви зможете реалізувати багато творчих ініціатив і проектів. Зростає прагнення до лідерства, отримання вищої посади, допомога і підтримка приходять від давніх партнерів і старих друзів. Завдяки цьому ви зможете вирішити фінансові проблеми, провернути не одну вдалу угоду, зробити вигідний продаж.

Гороскоп для Риб

Відчувається прагнення до змін в особистих стосунках, реорганізації устрою сімейного життя. Багато хто схильний не об’єктивно оцінювати дійсність і тому легко стає жертвоювласної фантазії. Старання закінчаться успіхом, якщо ви сконцентруєте всі свої вольові зусилля та направите на досягнення єдиної мети.

Ті люди, які досі перебували в пригніченому стані, отримають шанси і можливості це виправити. Можете розраховувати на розуміння і допомогу керівництва, вищих, впливових осіб, успішні контакти з офіційними органами.

Раніше Факти ICTV публікували фінансовий гороскоп для всіх знаків зодіаку на 2020 рік.