Як зрозуміти, що жінка хоче сексу

Чоловіки часто поводять себе не рішуче поруч з жінкою, сподіваючись на істину, що навіть Бог не знає, чого вона хоче. Однак є інша крайність, коли представники сильної статі надто активні та нав’язливі, плутаючи флірт з доступністю.

Як зрозуміти, чи хоче з вами сексу жінка Фактам ICTV розповіла сексолог Оксана Єфремова.

– Сьогодні в рубриці очевидне – неймовірне! У разі, якщо жінка цілує, пестить і стягує з тебе та з себе одяг, то вона, ймовірно, хоче сексу, – зазначає сексолог.

Однак, якщо ваша обраниця не проявляє жодних активних дій, то можна просто запитати безпосередньо.

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– Потрібно запитати у неї і послухати її відповідь. Питання Хочеш мене? буде цілком зрозумілим і простим, на яке буде доречно отримати відповідь, – розповідає Єфремова.

За її словами, це нормальна форма і культура спілкування між чоловіком і жінкою.

– Це та сама культура згоди, яка не обов’язково повинна звучати, як зачитування договору у директора ЖЕКу. Слова Я хочу тебе, а ти?, Хочеш?, Я хочу тебе прямо на цьому столі, скажи, ти хочеш цього? можуть звучати більш, ніж сексуально. І зовсім не зменшують збудження, і не звучать як невпевненість, як того більшість боїться, – розповідає фахівець.

Однак важливо розуміти, що не всі умовні знаки або горезвісні жіночі натяки можуть кричати про секс. Можливо, жінка просто фліртує з вами і не планує перетворювати словесну гру у щось більше.

– Всі інші умовні знаки можуть бути не більше, ніж її бажанням просто пофліртувати і зникнути, симпатією, ввічливістю або навіть страхом. Так, ніякі накручування локона на палець, короткі спідниці та блузи з декольте не є достатньою ознакою того, що вона хоче сексу, особливо – з цим конкретним чоловіком, – додала Оксана Єфремова.

Чи може секс лікувати хвороби

Секс не може вилікувати хворобу, адже цим повинен займатися лікар. Хоча вчені давно розповідають про позитивні властивості інтимної близькості.

Хороший секс з приємними емоціями, із взаємодією з близькою людиною, з відповідними фізичними навантаженнями та оргазмом може зміцнити імунітет, серцево-судинну систему, поліпшити роботу мозку, тонус м’язів і кровообіг. А також потішити вас гормональною порцією задоволення, близькості та радості.