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Факти / Lifestyle

Міжнародний день друзів: найкращі привітання в листівках

9 червня відзначається Міжнародний день друзів. Це одне з головних свят серед друзів, яке відзначається в більшості країн.

У це свято прийнято влаштовувати гучні вечірки і збиратися з друзями. 9 червня згадують незабутні і яскраві моменти дружби, і кажуть, наскільки цінна дружба для кожного.

У цей день потрібно привітати близьку людину з Міжнародним днем друзів і нагадати, наскільки він важливий у вашому житті.

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Факти ICTV підготували найкращі привітання в листівках з Міжнародним днем друзів.

Международный день друзей

Международный день друзей

Международный день друзей

Международный день друзей

Международный день друзей

У червні 2020 в Україні буде 14 святкових днів. У першому місяці літа 30 календарних днів, з яких 20 робочих і 10 – вихідних.

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