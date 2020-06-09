9 червня відзначається Міжнародний день друзів. Це одне з головних свят серед друзів, яке відзначається в більшості країн.

У це свято прийнято влаштовувати гучні вечірки і збиратися з друзями. 9 червня згадують незабутні і яскраві моменти дружби, і кажуть, наскільки цінна дружба для кожного.

У цей день потрібно привітати близьку людину з Міжнародним днем друзів і нагадати, наскільки він важливий у вашому житті.

Читайте: Магнітні бурі в 2020 – календар на рік

Факти ICTV підготували найкращі привітання в листівках з Міжнародним днем друзів.

У червні 2020 в Україні буде 14 святкових днів. У першому місяці літа 30 календарних днів, з яких 20 робочих і 10 – вихідних.