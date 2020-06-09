Трансформаційний рік: астронумеролог пояснила катаклізми 2020

У пандемії коронавірусу, пожежах в Австралії, страйках у США і природних катаклізмах по всьому світі багато хто встиг звинуватити 2020 рік, акцентуючи на тому, що він високосний, і звертаючи увагу на цікавий збіг цифр.

Разом з астронумерологом, майстром енергохілерства і кармокоррекціі школи ADIShakti, засновником студії AngelTatianaStudio Тетяною Довготович Факти ICTV вирішили розібратися, чи дійсно цей рік складний і як впоратися з його викликами. На думку фахівця, цей рік не поганий, а трансформаційний.

– Ми зараз переходимо з епохи Риб в епоху Водолія. До того ж це високосний рік, і особливий з точки зору нумерології. Але це означає лише те, що відбуваються глобальні зміни у світі, і нам потрібно їх пройти і змінитися, – каже Тетяна Довготович.

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Усі кризи і складнощі, які зараз відбуваються у світі, – це сублімація думок і вчинків всіх людей на планеті, своєрідний результат, який і підштовхує людство до трансформації, додає астронумеролог.

– Наше завдання – переглянути свої цінності, відстежити свої негативні думки і дії. Це завдання зараз стосується всіх людей на будь-яких рівнях, а також держав. Ми всі повинні трансформувати свої думки і поведінку, – продовжує Тетяна Довготович.

Перехід з епохи Риб в епоху Водолія триває не перший рік і не останній, чим і пояснюються глобальні події з року в рік в світі за останнє десятиліття.

– Кожен раз перед нами будуть нові виклики, нові завдання, не завжди прості, які будуть дані людству як уроки. Залежно від того, як ми пройдемо ці уроки, таким буде наше майбутнє і майбутнє наших дітей, – підсумовує Тетяна Довготович.

За її словами, нині кожна людина повинна перелаштуватися, очистити своє мислення, переглянути вчинки і пройти трансформацію свідомості. Протягом цього періоду важливо фокусуватися на позитивному, творчому мисленні не лише для себе особисто, а і на користь іншим.

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