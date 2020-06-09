У червні 2020 в Україні буде 14 святкових днів.

У першому місяці літа 30 календарних днів, з яких 20 робочих і 10 – вихідних.

У понеділок 8 червня українці також відпочиватимуть. Це пов’язано з тим, що Трійця в 2020 році припадає на неділю, 7 червня. Тому наступний день після свята буде також вихідним. Однак на підставі розпорядження роботодавець сам ухвалює рішення, на коли перенести робочий день.

Трійця – одне з найбільших свят. Традиційно в цей день віряни приходять на службу до церкви. У приміщенні заведено прикрашати все зеленню – травою і квітами. В цей день рекомендується відмовитися від домашніх справ і стрижки. Зазвичай на Трійцю всі відпочивають на природі і ходять в гості до близьких.

28 червня відзначається День Конституції України, який випадає на неділю, тому наступного дня українці також відпочиватимуть.

Свята в червні

1 червня – День захисту дітей

Свято покликане поліпшити добробут дітей, та захистити їх права.

5 червня – Всесвітній день навколишнього середовища

Свято відзначається в усьому світі щорічно з 1974 року. Це найвідоміший день для проведення природоохоронних заходів.

6 червня – День журналіста

Професійне свято, яке відзначають журналісти, репортери, кореспонденти і всі причетні до журналістики в Україні.

7 червня – Трійця

Одне з найбільших православних свят. Відзначається на 50-й день після Великодня в неділю в день П’ятидесятниці.

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9 червня – Міжнародний день друзів

Відзначається в усьому світі щорічно. Свято покликане показати кожній людині, наскільки важлива дружба. Цей день – відмінний привід розповісти другу про його важливість у вашому житті.

14 червня – Всесвітній день донора

У цей день заведено дякувати тим, хто рятує життя людям, здаючи свою кров. Свято необхідне для того, щоб кожен усвідомлював необхідність регулярного донорства крові.

17 червня – Всесвітній день боротьби з посухою

Цей день необхідний для того, щоб кожен усвідомлював важливість проблеми опустелювання і говорив про неї.

20 червня – Всесвітній день біженців

Через війни та переслідування рідні місця залишають 24 людини за хвилину. У Всесвітній день біженців визначають лауреата Премії Нансена. Вона присуджується за заслуги в галузі захисту прав біженців.

21 червня – День медичного працівника

Професійне свято всіх співробітників сфери охорони здоров’я в Україні. В цей день вітають медиків і нагадують про важливість їх роботи.

23 червня – День державної служби України

За традицією, в цей день з професійним святом вітають держслужбовців. Тих, хто відзначився найбільше, нагороджують преміями та пам’ятними подарунками.

25 червня – День митної служби України

Щорічно в цей день керівництво країни вітає працівників митної служби зі святом. Відзначається цей день з 1992 року.

28 червня – День Конституції України

Одне з великих державних свят в Україні. Відзначається щорічно з 1996 року 28 червня.

28 червня – День молоді

В останню неділю червня відзначається День молоді. Свято заснували, щоб підтримати українську молодь.

До речі, раніше Факти ICTV публікували календар державних свят на 2020 рік.