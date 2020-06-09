Сьогодні, 9 червня, в релігійному світі вшановується пам’ять святої Федори, яка постраждала за свою віру в Христа за часів імператора Діоклетіана.

Також сьогодні усім варто відзначити Міжнародний день друзів.

Іменини 9 червня святкують: Іван, Анастасія, Діана, Людмила.

Народні прикмети і традиції

Урожай вівса буде хорошим, якщо цвітіння на горобині багате.

Дощ варто очікувати, якщо за вікном світить сонце, а дятел стукає.

Дощ віщує також шум у лісі в безвітряну погоду.

Духота під час сходу сонця – до негоди.

Нічна роса довго не висихає – до грози.

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Що не можна робити сьогодні

Сон із 8 на 9 червня несе пророкування, яке нікому не можна розповідати.

Не можна зневажливо ставитися до здоров’я, перенапружуватися на роботі.

Не бажано сьогодні вирішувати серйозні справи. Це не призведе до бажаного успіху.

У повному християнському календарі на червень зібрано усі свята, що припадають на перший місяць літа. Зокрема, 15 червня розпочинається Петрів (Апостольський) піст, який протриває до 11 липня.

Під час цього літнього посту заборонялося проводити вінчання та хрещення.