У вівторок, 9 червня, Місяць перебуває в знаку Водолій. Це 18 місячний день.

Не рекомендується в цей день займатися справами, які вимагають особливої ​​концентрації уваги.

Краще перенести на більш сприятливий період важливі зустрічі та інші домовленості.

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Хороший період для занять творчою діяльністю і самоосвітою. У 18 місячний день астрологи рекомендують знайомитися і налагоджувати відносини з колегами.

Добре йтимуть справи з нерухомістю та іншими фінансовими операціями. Для того, щоб вирішити проблеми, що накопичилися, потрібно підійти до них правильно, добре обміркувавши подальший план.

Ви нарешті почнете помічати перші результати, вкладених раніше зусиль.

Місячний календар на червень 2020 року буде нейтральним. Червень – хороший місяць для відпочинку і для завершення розпочатих справ.