Всі фільми з Джекі Чаном подивитись не просто, адже актор знявся у понад 100 кінострічках. Свою популярність він здобув завдяки акробатичним бойовим рухам, що зацікавили продюсерів та глядачів. Факти ICTV підібрали найкращі фільми з Джекі Чаном за оцінкою кіноплатформ та критиків.

Проект А

На початку XX століття у китайському морі панували пірати, які грабували міста та кораблі. Влада Гонконгу розробила спеціальний план для знешкодження ворогів – Проект А, але пірати зрозуміли все та почали намагатись зірвати задум. Тоді на допомогу прийшов боєць берегової охорони Дракон (Джекі Чан) і його товариші, які боротимуться за справедливість…

Поліцейська історія

Головний герой, поліцейський Кевін Чен спіймав кримінального авторитета Ку на гарячому, але суд несправедливо виправдав бандита. Кевін не може змиритись, що злочинець гуляє на волі, тому, віднайшовши коханку Ку, переконує її дати проти нього показання. Але норовлива​​ пані виявилась не такою простою та намагається підставити зовсім не того…

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П’яний майстер

Китайський хлопчик Фреді навчається у свого батька в школі кунг-фу. Але особливої цікавості до бойових мистецтв він не проявляє, натомість тиняється вулицями з друзями та залякує людей. Останньою краплею став випадок, коли Фреді побився на ринку зі своєю власною тіткою.

Тоді батько не витерпів та віддав сина на навчання до іншого майстра кунг-фу, який був фахівцем зі стилю Восьми п’яних богів. Він з усією жорстокістю береться навчати неслухняного хлопця. У цей час ворог готує вбивство батька Фреді, і тільки син може його врятувати…

Час пік

Події розвиваються у Лос-Анджелесі. Там було викрадено доньку китайського консула. ФБР обіцяє розібратись у ситуації, але консул підключає до справи свого друга з Гонконгу Лі (Джекі Чан).

Такий крок не сподобався ФБР і, щоб позбутися проблеми, до інспектора приставляють напарника, який прославився своєю балакучістю – Джеймса Картера. Ображений федерал не розчаровується, а, навпаки, об’єднується з Лі. Чи зможуть герої розкрити заплутану справу та віднайти доньку консула?

Хто я?

На Землю впав метеорит, який може забезпечити енергією декілька міст одразу. Джекі Чан – елітний солдат, якого викликають на місію із захоплення вчених, що вивчали небесне тіло. Коли місія була виконана, вертоліт, який перевозив спецпідрозділ, розбивається в Африці.

З усіх пасажирів виживає тільки Джекі, але втрачає пам’ять. Не розуміючи, що йому робити далі, герой знайомиться із плем’ям, яке прийняло чужака. Але хлопця не перестає турбувати думка – хто він? В одну ніч через поселення, в якому живе Джекі, проходить автомобільне змагання, і він збирається наздогнати його учасників, щоб отримати інформацію про себе…