Кільцеве сонячне затемнення в червні 2020 року - дата

Кільцеве сонячне затемнення 2020 можна буде побачити 21 червня.

Чіткий шлях затемнення пролягатиме у Південній Азії: крім цього, його зможуть побачити жителі Африки, Південно-Східної Європи та Північної Австралії.

Явищем можна буде насолодитися приблизно о 9.40 за київським часом. Максимальна тривалість повної фази кільцевого затемнення Сонця складе всього 38 секунд.

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Кільцеподібне затемнення відбувається тоді, коли Місяць, що знаходиться між Землею та Сонцем, затьмарює його світло, однак кутові розміри Сонця залишаються більшими за кутові розміри Місяця.

Найдовше кільцеве затемнення Сонця

Жителі Землі спостерігали за таким затемненням 15 січня 2010 року – тоді воно протривало цілих 11 хвилин 8 секунд.

Наступне кільцеве затемнення Сонця

Наступного разу астрологи прогнозують затемнення аж 13 липня 2075 року. Найкраща його видимість спостерігатиметься у Центральній Європі, зокрема у Польщі.

Вважається, що затемнення мають особливий вплив на самопочуття, думки та поведінку людей.

Деякі знаки зодіаку є чутливими до коридорів затемнень. Цього дня краще не починати нових справ, не ухвалювати важливих рішень та не їхати у тривалу подорож.

Астрологи радять убезпечити себе від впливу затемнення, інакше він може стати справді доленосним.