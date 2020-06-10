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Факти / Lifestyle

Потужний смерч під Тернополем потрапив на відео

9 червня у Тернопільській області зафіксували потужний смерч.

Він пронісся у селі Козова Козівського району.

Користувачі соцмереж одразу почали викладати відео такого неочікуваного явища природи.

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На відео видно величезний стовп повітря посеред поля.

Смерч найчастіше виникає під час вторгнення холодного повітря на більш теплу поверхню суші або води, а торнадо пов’язане з грозовою хмарою.

Смерч в Мелітополі

6 травня у Мелітополі Запорізької області пронісся потужний смерч висотою понад 11 км. Стихія зірвала дахи будинків та пошкодила лінії електроопор.

Так, вітер зірвав десятки листів шиферу на будівлях і розкидав навколо.

У результаті смерчу ніхто не постраждав.

Фото: Dreamstime

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