9 червня у Тернопільській області зафіксували потужний смерч.
Він пронісся у селі Козова Козівського району.
Користувачі соцмереж одразу почали викладати відео такого неочікуваного явища природи.
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На відео видно величезний стовп повітря посеред поля.
Смерч найчастіше виникає під час вторгнення холодного повітря на більш теплу поверхню суші або води, а торнадо пов’язане з грозовою хмарою.
Смерч в Мелітополі
6 травня у Мелітополі Запорізької області пронісся потужний смерч висотою понад 11 км. Стихія зірвала дахи будинків та пошкодила лінії електроопор.
Так, вітер зірвав десятки листів шиферу на будівлях і розкидав навколо.
У результаті смерчу ніхто не постраждав.