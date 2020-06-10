Компанія Sony оголосила, що 11 червня відбудеться презентація ігрової платформи нового покоління PlayStation 5.

Планувалося, що про неї розкажуть 4 червня, проте через протести в США Sony вирішила відкласти презентацію.

Будемо сподіватися, що цього разу нічого не завадить провести її.

Факти ICTV розповідають, чого чекати від презентації PlayStation 5 і нового покоління консолей загалом.

О котрій відбудеться презентація

Презентацію PlayStation 5 проведуть 11 червня о 23.00 за Києвом. Sony обіцяє показати майбутнє відеоігор і торкнутися деяких особливостей консолі.

Очікується, що презентація триватиме близько години-двох, і за цей час Sony повинна дати гравцям нові причини для того, щоб задуматися про купівлю їхнього дітища найближчим часом після релізу.

Поки невідомо, чим саме збирається дивувати Sony, однак якщо судити за кількістю “злитої” інформації, компанія повинна буде швидко пройти вже відомі речі і торкнутися чогось цікавішого.

Уже відомо, що це буде не єдина подія, присвячена PlayStation 5, і з наближенням наміченого вікна релізу (кінець 2020 року) нам розповідатимуть все більше і більше про ігрову платформу.

На чому зосередиться презентація

Sony збирається зосередитися на відеоіграх, адже саме вони – головна складова PlayStation 5.

Поки компанія дуже обережна в заявах щодо відеоігор, однак уже видно, що вона винесла кілька уроків від запуску PlayStation 4.

Однією з великих проблем PlayStation 4 була відсутність дійсно проривних ексклюзивів на запуску консолі, і вже зараз видно, що компанія працює на те, щоб це виправити.

Можна впевнено чекати того, що на презентації PlayStation 5 розкажуть нові подробиці про Godfall, яка, як уже відомо, стане однією з перших відеоігор на платформі.

Крім того, вже давно нічого не чути від Polyphony Digital, які займаються розробкою серії гоночних симуляторів Gran Turismo. Це може свідчити про те, що в стартову лінійку PlayStation 5 увійде нова частина серії.

Також мало що було чути і про інші студії, якими володіють Sony, хоча вони вже досить давно випустили останні проекти. Особливу увагу я хочу звернути на Santa Monica Studio, Guerilla Games та Insomniac Games.

Так, Santa Monica Studio випустила відеогру God of War в квітні 2018 року і з того часу неодноразово тизерила продовження проекту, але жодного разу не оприлюднила докладну інформацію.

Guerilla Games захопила гравців своїм проектом Horizon: Zero Dawn, проте з моменту його виходу пройшло вже більше трьох років, чого в сучасних реаліях більш ніж достатньо для того, щоб завершити розробку відеогри. Однак про нові проекти студії ні слова.

Marvel’s Spider-Man від Insomniac Games, на думку багатьох гравців і критиків, стала найкращою відеогрою про Людину-павука. Але після завершення роботи над доповненнями до відеогри студія так і не розповідала нічого нового про свої проекти.

До чого це все? Будь-яка з цих студій може знову з’явитися на першій великій презентації щодо PlayStation 5 і розповісти про свої нові проекти, які вийдуть або разом із самою консоллю, або в перший рік її життя.

Не варто забувати і про Bluepoint Games, які відомі своїми ремастерами старих відеоігор і також люблять співпрацювати з PlayStation. Адже вони вже давно натякають на новий проект, проте досі його не показали.

Не соромляться Sony запрошувати і сторонніх розробників, щоб ті поділилися інформацією про свої відеоігри для нового покоління. Хто знає, які ще проекти, крім Assassin’s Creed Valhalla і нового Battlefield, готуються для PlayStation 5.

Технічні принади

До проведення презентації PlayStation 5 Sony намагаються якомога менше говорити про її особливості. Однак на зустрічі для розробників компанія згадувала кілька цікавих моментів.

Наприклад, наявність SSD у консолі, що дозволить практично позбутися завантажень. А якщо вони і будуть, то їхня швидкість збільшиться в рази.

Згадували в Sony і роботу зі звуком, в зв’язку з чим рекомендують дивитися презентацію в навушниках, оскільки ніщо інше не здатне передати 3D-аудіо, яке можливе завдяки впровадженню Tempest Engine.

На прикладі Hunt: Showdown ми вже могли переконатися в тому, що робота зі звуком може надати відеогрі нових “фарб”. Тому зусилля в цьому напрямі є досить цікавими.

Дуже цікавий і новий контролер під назвою DualSense, який отримає адаптивні тригери, а також нову функцію вібрації. Розробники, яким вдалося познайомитися з девайсом ближче, щосили нахвалюють його. Вони кажуть про те, що він дозволить відчувати різницю, навіть коли персонаж йде по піску або асфальту.

Можливо, ми більше дізнаємося, і в якій роздільній здатності і кількості кадрів в секунду зазвичай працюватимуть відеоігри на PlayStation 5. На ПК 60 кадрів в секунду – стандарт, для консолей він все ще на рівні 30 кадрів.

Більше сервісів

Що стосується різних сервісів на новому поколінні консолей, то тут історія набагато цікавіша. Sony вже згадували про те, що деякі проекти з PlayStation 4 будуть доступні на PlayStation 5 за програмою зворотної сумісності.

Зворотна сумісність – можливість запускати відеоігри, випущені для минулого покоління консолей на новому поколінні. Однак поки компанія трохи “темнить” щодо того, чи всі проекти стануть доступні за нею і які будуть “підводні камені”.

На PlayStation 4 Sony сподівалися замінити її спеціальним стрімінговим сервісом PlayStation Now, який досі не доступний в багатьох країнах. Через це багато компаній вирішили випустити ремастери відеоігор на платформу, щоб залучити нову аудиторію, яка познайомилася з відеоіграми лише на восьмому поколінні.

Однак зворотну сумісність можуть реалізувати лише для цифрових версій.

Подібне ми вже бачили з PSP і PlayStation Vita, коли велика частина відеоігор зі старішої портативної платформи були доступні для новинки у вигляді цифрових версій.

Хоча навряд чи Sony залишать без уваги любителів купувати відеоігри на фізичних носіях і не придумають для них методу для того, щоб насолодитися класикою PlayStation 4 на PlayStation 5.

Крім того, це дасть можливість отримувати більше відеоігор власникам PlayStation 5 за підпискою PlayStation Plus, адже цілком реально, що компанія ще тривалий час роздаватиме відеоігри для восьмого покоління консолей.

Ситуація щодо PlayStation Now також залишається досить неоднозначною. Останні рухи Sony явно говорять про те, що компанія не збирається закривати його. Адже вже з’явилася можливість завантажувати деякі відеоігри для PlayStation 4, які доступні в сервісі, а не стрімити їх.

Цілком можливо, що компанії сподобався досвід Microsoft з Xbox Game Pass, в якому доступна величезна бібліотека відеоігор за досить скромну ціну підписки. Однак якщо сервіс переформатують так, то необхідно буде робити щось з PlayStation Plus, адже він неухильно страждатиме від “старшої” підписки, в якій і відеоігри будуть цікавішими.

Скільки коштуватиме PlayStation 5

Нині ціна PlayStation 5 невідома, проте все може прояснитися на презентації. Так, можливо, нам не покажуть всіх фішок і фінального дизайну платформи, проте є сподівання, що ціну все ж оголосять.

Залишається не так багато часу до виходу новинки, а багатьом гравцям ще необхідно визначитися, коли вони купуватимуть її. А для цього потрібно знати, по-перше, відеоігри, які вийдуть найближчим часом після надходження PlayStation 5 на ринок, по-друге – ціну.

Восьме покоління показало, що Sony хоче триматися на планці в $400. Однак ситуація з економічною кризою могла негативно відбитися на планах компанії, тому найбільш реалістично зараз очікувати ціни в $500-600, а, може, і більше.

Незважаючи на численні перенесення, пов’язані з карантином, компанія залишається вірна раніше заявленому вікну релізу – кінець 2020 року. Зазвичай нові консолі виходять в жовтні-листопаді.

Можна впевнено сказати, що і тут Sony не збираються відходити від традиції. Нам залишається почекати зовсім трохи для того, щоб дізнатися, чим нас збираються здивувати на новому поколінні консолей. Одне відомо напевно – Sony з таким самим нетерпінням чекають цієї “зустрічі”, як і гравці.

Владислав Бомбела