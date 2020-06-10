День батька 2020 випадає на 21 червня. Свято не має чіткої дати.

Вперше його почали святкувати в США 19 червня 1910 році. З 1966 року День батька відзначали щорічно в третю неділю червня.

В Україні він став святом нещодавно – з 2019 року.

У цей день діти вітають своїх татусів, говорять теплі слова і дарують подарунки.

Читайте: День батька в Україні: історія свята та привітання

Що подарувати татові на День батька – часто є складним питанням і потребує серйозного підходу. У цьому можуть допомогти хобі, оскільки батько може захоплюватися риболовлею, спортом, музикою, новими технологіями, колекціонувати рідкісні монети або бути дачником.

Якщо ви не знаєте, що подарувати на День батька, тоді можна вдатися і до допомоги мами, братів, сестер або в крайньому випадку подивитися в інтернеті.

Факти ICTV зібрали найкращі ідеї для подарунка батькові.

Футляр для окулярів

Майже завжди футляр купується з самими окулярами і ніколи не змінюється. Він швидко зношується і набуває непрезентабельного вигляду. У День батька це можна виправити і подарувати татові новий футляр.

Також можна подарувати чохол для сонцезахисних окулярів, якщо у тата хороший зір.

Парфуми

Безпрограшний варіант подарунка. Він підійде лише в тому випадку, якщо ви знаєте, які парфуми любить ваш батько. Інакше, краще вибрати що-небудь інше, оскільки дарувати парфуми на свій смак є поганим тоном.

Дорогий алкоголь

Пляшка дорогого віскі, джину або рому може порадувати кого завгодно і є універсальним подарунком.

Портмоне

Під час розвитку безготівкового розрахунку потреба в гаманцях стає все меншою, тому хорошим подарунком буде невелике портмоне для необхідних карток і документів.

Краватка

Красива і стильна краватка завжди повинна бути в гардеробі, але якщо її з якоїсь причини немає, тоді варто обов’язково заповнити цей пробіл.

Свята в 2020 році

В Україні в 2020 році відзначатимуться безліч свят. Вони поділяються на державні та неофіційні. Частина з них мають точну дату, а частина є перехідними і щороку відзначаються в різні дні.

Факти ICTV публікували календар свят в Україні на 2020 рік.