Імітація оргазму: що робити, якщо чоловік дізнався про це

Для більшості жінок імітація оргазму не є чимось незвичайним або дивним. Однак це ніяк не допоможе стосункам. До слова, не уважні чоловіки довго можуть навіть не знати, що їх друга половинка не відчуває з ними піку задоволення.

– Взагалі, імітувати оргазм – це негативно як для реального жіночого оргазму, так і для стосунків. Бо ми позбавляємо себе шансу на реальний оргазм з цим партнером, і можливості чоловіка навчитися приємним речам, – розповідає сексолог Оксана Єфремова.

Що робити, якщо чоловік це зрозумів? Відповідь, як завжди, залежить від безлічі індивідуальних особливостей, зокрема від реакції чоловіка.

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Тому насамперед варто спостерігати за своїми почуттями і реакцією партнера.

– Це може бути образа, адже виявляється, у вашому ліжку був обман, недовіра. А може бути злість і звинувачення у стилі Ти фригідна, всі отримують, а ти ні, – зазначає фахівець.

Важливо зрозуміти і свої почуття і причини: Навіщо мені потрібно було імітувати? Що я відчула, коли він дізнався про це?

У більшості випадків це може вивести пару на новий рівень спілкування та стосунків. У деяких випадках – показати негативні боки взаємин.

– В інтимному житті важлива основа – щирість і довіра. Якщо після розкриття правди довіра похитнулася і вам складно проговорити цю ситуацію в парі, можливо потрібна допомога сексолога для кращого розуміння ситуації та налагодження діалогу, – розповідає Єфремова.

Як зрозуміти, що жінці потрібен секс

Чоловіки іноді насправді не можуть зрозуміти, коли жінка хоче з ними близькості.

Проте у цій справі варто відмовитися від стереотипів. Зокрема від дивних натяків прекрасної половини. Крім того, варто пам’ятати, що безневинний флірт – це не запрошення у ліжко, тому тримайте себе в руках.

Проте, як зрозуміти, чи хоче з вами жінка сексу – читайте у матеріалі Фактів ICTV.