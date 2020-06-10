Сьогодні 10 червня віряни вшановують пам’ять преподобного Микити сповідника, єпископа Халкидонського.

Микита зазнав сильних страждань за віру в Христа від іконоборця Лева Вірменина, який царював у 813 – 820 роках. Від мощей святого сповідника Микити здійснювалися чудесні зцілення.

У народі 10 червня також мало назву Полудниця.

10 червня іменини відзначають: Гнат, Денис, Дмитро, Захар, Микита, Микола, Макар, Павло.

Народні прикмети на 10 червня:

У народі очікували на багатий врожай, якщо погода у цей день була безвітряною.

Веселка вранці віщувала дощ. Якщо веселка після дощу скоро зникала, очікувалася ясна погода, а якщо залишалася довго – готувалися до негоди.

Дощ також очікували, якщо вранці бджоли залишалися у вуликах, а не летіли у поля.

Також дощ віщували риби, які ловлять мошок над водою.

Сильні роси 10 червня – прикмета родючості, а часті тумани – до врожаю грибів.

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Що не можна робити сьогодні

У цей день розмова з незнайомцями може накликати біду на всю родину.

10 червня не варто лихословити, бо так можна нашкодити врожаю.

Сьогодні не варто економити на рідних і близьких, щоб ціле літо не ходити в злиднях.

Уже скоро – 15 червня – розпочинається Петрів (Апостольський) піст, який триватиме до 11 липня. Більше про церковні свята в червні – читайте в матеріалі Фактів ICTV.