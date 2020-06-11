Докладний гороскоп на тиждень з 8 до 14 червня 2020 року склала астролог Марина Скаді (Marina Sokolova).

У коридор затемнень, 13 червня відбувається з’єднання Марса і Нептуна, під впливом якого, стають активнішими підсвідомі почуття та бажання, і потрібен суворий контроль за своїми думками і діями, щоб не піти шляхом ілюзій і фантазій.

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Створюються умови, ситуації, події, що вимагають великих витрат енергій. Посилюється схильність до прихованих таємниць і дій, але з’являються можливості для розвитку духовних здібностей.

Гороскоп для Овнів

Орієнтовані нa внутpішній світ. Вам потрібно вce oбдумaти і засвоїти інфopмaцію. Витрачаєте багато часу, аналізуючи все те, що відчуваєте, виникає необхідність шукати різні шляхи, аби знайти підхід до інших людей. Можуть виникати складнощі у взаєминах з навколишніми, братами і сестрами. Завдяки своїй внутрішній силі, ви здатні не реагувати на провокації та спокійно сприймати те, що відбувається. Ваше безпосереднє оточення зазнає змін, тішитиме вас чи ні, залежить від минулих дій.

Гороскоп для Тельців

Тиждень трансформації в партнерстві. Ви заново даєте оцінку тим стосункам, в яких ви перебуваєте, і тим речам, які ви цінували. З’являється багато клопоту в фінансах. Кредити, виплати за депозитами, питання бізнесу, зав’язаного на загальному капіталі, приносять багато хвилювань і турбот. Гарний час для початку практик, спрямованих на особистісну трансформацію. Якщо ви планували духовну роботу – час настав. Можливі події з різних сфер, які дадуть у результаті серйозні і глибокі зміни.

Гороскоп для Близнюків

Робочі справи вирішуються повільно, але не варто хвилюватися з приводу відсутності прогресу. Нехай все йде своєю чергою, не варто форсувати події, не починайте нових справ, але будьте уважні до дрібниць. Спокійно закінчуйте старі справи і дивіться в майбутнє з упевненістю. Спирайтеся на партнерів ‒ в хорошій компанії ви швидко прийдете до успіху. Стан фінансових справ залежить від здатності домовлятися, шукати компроміс, підлаштовуватися і вибудовувати взаємини. Друзі, романтичні партнери і кохані, бізнес партнери і конкуренти, взаємини з ними, приносять вам життєві уроки.

Гороскоп для Раків

Зміниться розпорядок дня, обов’язки на роботі, стосунки з керівництвом або підлеглими. Може виникнути справа або заняття, що вимагає особливої уваги до деталей. Збільшується ймовірність помилися у справах або взаєминах, а це може завдали шкоди вашим фінансам. Слушна нагода для оздоровчих заходів, занять питаннями загального самопочуття, профілактики, курсу масажу. Якщо є шкідливі звички, за бажання, ви легко від них позбудетеся.

Гороскоп для Левів

Можливий початок нового творчого проекту, найкращим чином зможете проявити свою індивідуальність та отримаєте оцінку навколишніх. Можливо, доведеться проводити багато часу з дітьми або буде багато роботи, пов’язаної зі школярами та підлітками. Можлива несподівана закоханість, раптом давній знайомий або знайома може викликати у вас романтичні почуття. Це час, коли збуваються давні мрії і надії.

Гороскоп для Дів

Тиждень змін, які можуть торкнутися робочого колективу. Можливо, хтось із ваших близьких родичів змінить статус і ця подія, значно, вплине на всю родину. Питання сім’ї будуть підняті у зв’язку зі зміною вашого соціального статусу. Або ви вирішите позбутися від нудної роботи в офісі, змінивши її на власну справу або роботу на дому. Усамітнення буде корисним та допоможе переоцінити життєві орієнтири, правильно відкоригувати свої цілі.

Гороскоп для Терезів

Активізуються питання освіти, ви можете змінити напрямок, або відновити навчання. Курси підвищення кваліфікації, взаємини з іноземними партнерами, а також необхідність вирішити деякі юридичні питання, приносять додаткові хвилювання. Можливо, ви оберете новий напрямок у кар’єрі, інший спосіб заробітку. У той же час, присутня деяка нерішучість, через це складно завоювати прихильність своїх керівників, отримати повагу та кар’єрне зростання.

Гороскоп для Скорпіонів

Ваші таланти і здібності затребувані, що сприяє поліпшенню фінансового стану в результаті вигідного партнерства з тими людьми, яких знаєте вже давно. Змінюється рівень, способи або сфера заробітку. А можливо, ви, нарешті, купите ту річ, на яку так довго збирали. Питання, які піднімуться протягом тижня, пов’язані з грошима, поверненням боргів, переглядом особистих цінностей, тобто з того, що важливо для вас, а це мотивує і регулює ваші рішення.

Гороскоп для Стрільців

Можуть поновитися і скластися взаємовигідні стосунки з давніми партнерами. Цей період підходить для вирішення старих суперечок, подій минулого. Виникає необхідність аналізувати причинно-наслідкові зв’язки у формуванні поточних ситуацій. Можливі зміни, пов’язані з юридичними питаннями, контрактами, громадськістю, доходами рідних і ситуаціями, в яких ви будете прагнути до співпраці. Центр подій зміщується від вас до інших людей.

Гороскоп для Козерогів

Ваша увага може бути зосереджена на творчості, питаннях, пов’язаних із зарубіжжям та іноземцями. Відкриються якісь таємниці. З’являється можливість впоратися з прихованими проблемами, подбати про незавершені справи. Ваша робота може зачіпати юридичні питання, переоформлення договорів, або їх завершення. Реорганізація свого робочого місця – ще одна потенційна сфера діяльності.

Гороскоп для Водоліїв

Водолій ‒ шукач істини, можете витрачати багато часу на безплідні пошуки, що призводить до розчарувань. Іноді можете дивувати людей своїми нереалістичними планами. Через що відчуваєте складнощі в тому, аби порозумітися з іншими людьми, особливо на роботі. Якщо вам вдасться сконцентруватися, правильно оцінити свої перспективи, то зможете оригінальним способом виразити свою особистість. Не втрачайте можливості, щоб проявити свої здібності та отримати підтримку своїх ідей.

Гороскоп для Риб

Активізується все, що стосується кар’єри, репутації та вашого становищу в суспільстві. Підвищується ймовірність вступити на нове місце роботи, отримати нового керівника, перейти в інший відділ або відновити давній проект. Зміни у професійній діяльності можуть бути не найкращими, якщо перед цим ви серйозно помилилися, і вирішувалося питання про вашу подальшу роботу в колективі. Для вас стає важливим те, що інші люди думають про вас. Діючи відповідно до оцінок інших людей, ви ризикуєте забути про свої справжні бажання.

Любовний гороскоп

Щоб побудувати щасливі та міцні стосунки у 2020 році необхідно знати сильні і слабкі сторони вашого партнера, вподобання і те, що людині не подобається.

Також варто враховувати період знайомства та ваші побажання. Аби ви точно не помилилися у своєму виборі, Факти ICTV створили любовний гороскоп на 2020 рік.