21 червня о 9.40 за київським часом буде одне з найсприятливіших затемнень – кільцеве. Воно пройде в знаку Рак.

Астрологи називають це затемнення кільцевим, тому що Місяць входить повністю в диск Сонця, однак світло не закриває. Цей період буде одним з найсприятливіших, щоб позбутися негативної енергетики.

В кільцеве затемнення 2020 потрібно забувати про всі непотрібні речі, які могли статися з вами цього року.

Читайте: Сонячні та місячні затемнення 2020: які сюрпризи очікувати цього року

Де дивитися кільцеве сонячне затемнення?

Його можна буде побачити практично з усіх куточків України. Однак неозброєним поглядом помітити його буде важко. Щоб добре розгледіти кільцеве сонячне затемнення, потрібно буде спостерігати через бінокль або телескоп.

Чим небезпечне сонячне затемнення 21 червня?

Більшість знаків зодіаку можуть відчувати легку втому. На роботі можливі невеликі конфлікти і непорозуміння.

Не варто в цей день планувати нічого серйозного, будь-які справи, навіть найпростіші, можуть зірватися в один момент.

Загалом місячний календар на червень 2020 року більш-менш нейтральним. Червень – хороший місяць для відпочинку і для завершення розпочатих справ