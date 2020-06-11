11 червня китайська компанія Xiaomi офіційно презентувала фітнес-браслет Xiaomi Mi Band 5.

Гаджет представлений у восьми кольорах – чорний, білий, синій, помаранчевий, жовтий, фіолетовий, зелений і блакитний.

Xiaomi Mi Band 5 залишив дизайн Mi Band 4, але відмовився від колишньої зарядки. Тепер капсулу можна не витягувати з ремінця, оскільки заряджатися буде від магнітного коннектора.

Час роботи одного заряду – від 14 до 20 днів, а ємність акумулятора – 125 мАч.

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Також Xiaomi Mi Band 5 матиме NFC з підтримкою платежів. У цій версії буде голосовий помічник Xiao Ai.

Гаджет отримав більший розмір екрану – 1,2-дюймовий кольоровий AMOLED-дисплей, який стійкий до подряпин. Він підтримує нові динамічні анімовані циферблати. Їх тепер більше 100.

У функціоналі також є зміни. У нього додали п’ять нових режимів для тренування – гребний тренажер, еліптичний тренажер, скакалка, йога і велотренажер. Режими Mi Band 4 залишаються доступними. Всього їх було шість, а тепер 11.

Mi Band 5 отримав новий біосенсор для більш точного моніторингу серцевого ритму. Поліпшення торкнулося і відстеження сну. Його точність зросла на 40%. Браслет покаже, скільки вночі було годин швидкого сну, а також глибокого і легкого.

Ціна Xiaomi Mi Band 5 складе $27, а у версії з NFC — $32. Продажі в Китаї плануються на 18 червня.

Новинку від Xiaomi шанувальники бренду чекали з нетерпінням, оскільки всі очікували додаткових можливостей від фітнес-трекера. Остання модель Mi Band 4 вийшла 11 червня 2019 року. Нововведенням став сенсорний кольоровий дисплей і водозахист.

Однією з особливостей Mi Band стала підтримка голосового управління, за допомогою якої можна взаємодіяти з системою розумного будинку або швидко отримати дані з пульсометра.

Джерело: gizmochina