У четвер, 11 червня, в Україні очікується тепла погода, проте в деяких регіонах синоптики прогнозують сильні дощі з грозами.

На півночі України очікується справжня літня спека. Стовпчики термометрів піднімуться до позначки 33 градусів тепла вдень, вночі температура сягатиме 19-20 градусів. Опадів не очікується.

У східній частині України синоптики прогнозують тепло до 35 градусів вдень. У деяких областях буде 33 градуси. Вночі стовпчики термометрів покажуть від 18 до 20 градусів.

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На півдні країни очікується до 33 градусів тепла. Вночі температура спаде до позначки 20 градусів.

На заході синоптики прогнозують температуру до 28 градусів, однак з потужними зливами та грозами. Вночі очікується до 15 градусів тепла.

Прогноз погоди на червень

Погода в червні очікується непередбачуваною. В одні дні буде дуже жарко, а в інші – холодно. У першому місяці літа триматиметься середня температура на рівні 22 градусів тепла.

Максимально температура може прогрітися до 39 градусів.

Також можуть бути опади. У порівнянні з травнем у червні очікується більша кількість гроз, злив і граду.