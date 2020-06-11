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Факти / Lifestyle

Прибульці вивчають Землю: НЛО виявили у північному сяйві

Відомий мисливець за НЛО Скотт Ворінг заявив, що виявив позаземний космічний корабель у північному сяйві.

– Імовірно, фотографія показує північне сяйво у всій його красі, однак я випадково виявив у ньому великий НЛО, – написав він у Twitter.

  • Прибульці вивчають Землю: НЛО виявили у північному сяйві
  • Прибульці вивчають Землю: НЛО виявили у північному сяйві
  • Прибульці вивчають Землю: НЛО виявили у північному сяйві
  • Прибульці вивчають Землю: НЛО виявили у північному сяйві
Прибульці вивчають Землю: НЛО виявили у північному сяйві / 2 фотографии

Теоретик змови вважає, що розвинена позаземна цивілізація вивчає полярні сяйва, щоб дізнатися більше про Землю та її мешканців.

– НЛО явно перебувало у зеленій зоні полярного сяйва. Прибульці цікавляться усім на Землі, не тільки людьми, не тільки формами життя, але і всієї нашою планетою, – вважає ентузіаст.

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Пентагон визнав справжність відео з НЛО

Нещодавно Пентагон опублікував три відео з НЛО, які було знято камерами літаків ВМС у 2004 та 2015 роках. Раніше кліпи просочилися до ЗМІ та викликали багато суперечок.

Невеликі плаваючі предмети, які було знято на відео, збивали з пантелику деяких пілотів.

Пентагон вирішив, що опублікування роликів не зашкодить майбутнім розслідуванням щодо НЛО.

Фото: ET DATA BASE

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