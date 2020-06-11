Вихідні у червні 2020: скільки відпочиватимуть українці

Червень 2020 року потішить українців тривалими вихідними. Адже на перший місяць літа припадає відразу два великих свята – одне релігійне, а інше – державне.
Так, 7 червня християни святкуватимуть Трійцю. Відповідно до законодавства, якщо свято припадає на неділю, то вихідний переноситься на понеділок. Тому вихідними будуть 6, 7 і 8 червня.
Наприкінці місяця, 28 червня, в Україні святкують День Конституції. Його цьогоріч також відзначають у неділю, тому українців чекає три дні відпочинку – 27, 28 і 29 червня.
Загалом у червні українці працюватимуть 20 днів, а відпочиватимуть – 10. Зокрема, не доведеться працювати 6,7, 8, 13, 14, 20, 21, 27, 28, 29 червня.
Читайте: Календар державних свят на 2020 рік
Неофіційні свята, які відзначаються в червні:
- 1 червня – Міжнародний день дітей (День захисту дітей)
- 6 червня – День журналіста в Україні
- 9 червня – Міжнародний день друзів
- 14 червня – Міжнародний день блогера, Всесвітній день донора
- 21 червня – День медичного працівника (третя неділя червня)
- 23 червня – День державної служби України
- 25 червня – День митної служби України та Міжнародний день моряка
- 25 червня – День митної служби України
- 27 червня – Міжнародний день рибальства
- 28 червня – День молоді України (остання неділя червня)
Раніше Факти ICTV публікували календар неофіційних свят на 2020 рік.