11 червня в народі шанується Феодосія Колосятниця. У цей день не можна шити, прибирати, починати нові справи і здійснювати важливі угоди.

17-річна Свята Феодосія постраждала за віру в Христа. Вона померла через обезголовлення.

Саме з тих пір цей день вважається одним з найнебезпечніших, в народі його називають гірше всіх понеділків. Будь-які сварки небезпечні і можуть для людей погано закінчитися.

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Іменини 11 червня святкують: Олександр, Федот, Богдан, Іван, Андрій, Фаїна і Марія.

Що не можна робити 11 червня:

Займатися прибиранням;

Сваритися з близькими;

Укладати важливі угоди;

Покладатися на ситуацію. Можна довіряти лише собі;

Лінуватися;

Планувати серйозні справи.

Народні прикмети на 11 червня:

Тепла погода в цей день – буде хороший урожай;

Сни, які наснилися в цю ніч, віщі;

Птахи співають з ранку – буде вдалий місяць.

Календар церковних свят на червень багатий на святкові дні. Одним із найважливіших є 15 червня, коли розпочинається Петрів (Апостольський) піст.