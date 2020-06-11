11 червня в народі шанується Феодосія Колосятниця. У цей день не можна шити, прибирати, починати нові справи і здійснювати важливі угоди.
17-річна Свята Феодосія постраждала за віру в Христа. Вона померла через обезголовлення.
Саме з тих пір цей день вважається одним з найнебезпечніших, в народі його називають гірше всіх понеділків. Будь-які сварки небезпечні і можуть для людей погано закінчитися.
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Іменини 11 червня святкують: Олександр, Федот, Богдан, Іван, Андрій, Фаїна і Марія.
Що не можна робити 11 червня:
- Займатися прибиранням;
- Сваритися з близькими;
- Укладати важливі угоди;
- Покладатися на ситуацію. Можна довіряти лише собі;
- Лінуватися;
- Планувати серйозні справи.
Народні прикмети на 11 червня:
- Тепла погода в цей день – буде хороший урожай;
- Сни, які наснилися в цю ніч, віщі;
- Птахи співають з ранку – буде вдалий місяць.
Календар церковних свят на червень багатий на святкові дні. Одним із найважливіших є 15 червня, коли розпочинається Петрів (Апостольський) піст.