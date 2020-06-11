У четвер, 11 червня, Місяць перебуває в знаку Водолій. Це 20 місячний день.

Рекомендується в цей день займатися самоорганізацією, проведенням конференцій, або участю в них.

У 20 місячний день добре займатися розумовою та творчою діяльністю. Також вдалий час для самоосвіти.

Читайте: Сонячні та місячні затемнення 2020: які сюрпризи очікувати цього року

Астрологи рекомендують в цей день не відкладати справи на потім і більше встигнути зробити, так ви досягнете великих успіхів.

У 20 місячний день відносини з начальством будуть налагоджуватися, а старі конфлікти забуватися.

Щоб активність не зменшувалася, потрібно продовжувати рухатися в тому ж руслі.

Гарний час для позбавлення від старих звичок. В цей день буде загострюватися інтуїція, проте важливо перевіряти все, про що вам говоритимуть.

Місячний календар на червень 2020 року буде нейтральним. Червень – хороший місяць для відпочинку і для завершення розпочатих справ.