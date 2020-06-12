Чи дозволяється смажити шашлик на природі під час ослабленого карантину – один з найполярніших запитів у пошуковій системі Google з моменту потепління в Україні.

Однак, смажити шашлик на природі не можна і карантин тут ні до чого.

– Згідно з чинним законодавством, враховуючи останні послаблення, то станом на сьогодні, на свіжому повітрі обмежень немає, є лише обмеження щодо закритих приміщень або тих, які не провітрюються, – зазначив адвокат Іван Ліберман.

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Проте, він додав, що смажити м’ясо у парках, зонах відпочинку чи на пляжах не можна, бо регламентується забороною на розведення багаття у пожежонебезпечний період.

– Смажити шашлики на природі зараз заборонено, проте не через карантин, а через пожежнонебезпечний період, – зазначив адвокат.

За його словами, смажити шашлик можна лише у відведених для цього місцях, які виділені та обладнані спеціально для цього.

Дізнатися, де саме розташовані такі місця можна на сайтах місцевого самоврядування.

Шашлик на карантині у квартирі

Смажити шашлик у квартирі, зокрема на балконі – ще одна “геніальна ідея”. Однак робити цього краще не потрібно. По-перше, можете спалити свою квартиру або житло сусідів, а може навіть хтось постраждати. Це найгірший сценарій розвитку подій.

Крім того, ідея смажити шашлик на балконі може просто не сподобатися вашим сусідам і вони поскаржаться до поліції. Чому, а головне, яке покарання за це вам загрожує – читайте на Фактах ICTV.