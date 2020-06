Комп’ютерна гра Control вийде на нових консолях-PlayStation 5 і Xbox Series X.

Про подробиці розробники замовчують, але пообіцяли незабаром розповісти деталі перенесення екшену на нові консолі.

Раніше для гри випустили перше доповнення The Foundation. У ньому гравець повинен спуститися на нижні рівні найстарішого будинку і дізнатися історію його заснування.

Control вийшла 27 серпня 2019 року на ПК, PlayStation 4 і Xbox One. Рейтинг гри на сайті Metacritic становить 85 балів з 100.

We’re glad to be able to share that @ControlRemedy will be coming to PlayStation 5 and Xbox Series X. More details coming at a later date. #PlayStation5 #XboxSeriesX

— Remedy Entertainment (@remedygames) June 11, 2020