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Control з’явиться на PlayStation 5 і Xbox Series X

Комп’ютерна гра Control вийде на нових консолях-PlayStation 5 і Xbox Series X.

Про подробиці розробники замовчують, але пообіцяли незабаром розповісти деталі перенесення екшену на нові консолі.

Раніше для гри випустили перше доповнення The Foundation. У ньому гравець повинен спуститися на нижні рівні найстарішого будинку і дізнатися історію його заснування.

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Control вийшла 27 серпня 2019 року на ПК, PlayStation 4 і Xbox One. Рейтинг гри на сайті Metacritic становить 85 балів з 100.

Control обіцяють випустити для PlayStation 5, яка поки знаходиться в розробці. 12 червня Sony вперше показала дизайн консолі.

Новий пристрій має чорну основу з вигнутими білими краями і синє підсвічування.

Дата виходу PlayStation 5 невідома, але презентація відбудеться до кінця року.

Джерело: Remedy Entertainment

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