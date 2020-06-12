Кільцеве сонячне затемнення 21 червня пройде під знаком Рака і зачепить кармічну вісь Рак-Козеріг, яка відповідає за відносини у сім’ї, а також між державою і його народом.

Це небезпечно кардинальними змінами у сфері відносин між владою і громадянами країни, аж до повстань і переворотів, а також конфліктами у сім’ях. Про це Фактам ICTV розповіли астрологи Марія Онищенко та Тетяна Долготович. Це явище вплине на всіх людей на планеті, і завдання кожного зараз – переглянути свої ролі в цих сферах.

– Коли ми говоримо про сонячне затемнення, то це закладання нового етапу, мінімум на 18,5 років. Тому потрібно добре обдумати свої кроки у цей період, – каже астролог Тетяна Долготович.

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Попереднє точно таке ж затемнення було в 1389 році, тоді був складний рік, уточнює Марія Онищенко.

Вісь Рак-Козеріг

Якщо розглядати цю вісь з точки зору відносин між народом і владою, то тут Козеріг – влада, Рак – народ, кажуть астрологи.

Владі треба переглянути важелі управління, свою поведінку, а народу взяти відповідальність за своє майбутнє і не перекладати її на когось іншого.

– Якщо цього не станеться, можуть бути народні повстання, перевороти, розколи країн, – каже Марія Онищенко.

Також у це затемнення будуть спливати родові сценарії, відносини у родині.

– Кожен член сім’ї повинен переглянути свою роль. Чи справді мама є мамою для своїх дітей, а не перекладає відповідальність на інших, наскільки хороші відносини між дітьми, – пояснює Тетяна Долготович.

Якщо на ці проблеми закривати очі, то це обернеться сварками, конфліктами в сім’ї – від розлучень до рукоприкладства.

На які знаки вплине затемнення

Найбільше кільцеве сонячне затемнення позначиться на Козерогах і Раках. Козерогам потрібно переглянути своє ставлення до тих важелів влади, які у них є, а завдання Раків – взяти відповідальність за своє життя і за свою сім’ю.

Також вплив відчують Овни й Терези.

– Завдання цих знаків залишити все у минулому, визначитися на майбутнє, тому що вони знаходяться у моменті вибору мети. Овнам – переглянути свою запальність і необдуманість, Терезам – визначитися з новими цілями, – каже Тетяна Долготович.

Вплине кільцеве сонячне затемнення 21 червня і на Стрільців і Близнюків.

– Ще Стрільці і Близнюки будуть брати участь. Уже було затемнення 5 червня у Стрільці, активізувалася вісь Стрілець-Близнюки. Їх також може трусити у певних сферах, – додає Марія Онищенко.

Але також вплив цього явища відчує кожен знак. Астрологи радять в цей період багато думати, медитувати і менше приймати спонтанних рішень. Адже все, що буде закладено у цей період, буде розгортатися 18,5 років.

Астронумеролог Тетяна Долготович розповіла, чому у 2020 році відбувається багато катаклізмів і складних подій.

За її словами, у цей період відбувається перехід з фази Риб в фазу Водолія.

Це спровокувало низку труднощів у 2020 році. Але, за її словами, не варто сприймати це як чорну смугу, це не складний рік, а трансформаційний.