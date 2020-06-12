День молоді відзначають в останню неділю червня. У 2020 році свято припадає на 28 червня.

Національне свято встановив президент України Леонід Кучма указом від 27 червня 2008 року № 599 Про День молодіжних та дитячих громадських організацій.

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В Україні до молоді відносять громадяни віком від 18 до 35 років, а це близько 22% населення країни.

У червні 2020 в Україні буде 14 святкових днів.

У першому місяці літа 30 календарних днів, з яких 20 робочих і 10 – вихідних.