PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Lifestyle

Коли в Україні святкують День молоді

День молоді відзначають в останню неділю червня. У 2020 році свято припадає на 28 червня.

Національне свято встановив президент України Леонід Кучма указом від 27 червня 2008 року № 599 Про День молодіжних та дитячих громадських організацій.

Читайте: Календар державних свят на 2020 рік

В Україні до молоді відносять громадяни віком від 18 до 35 років, а це близько 22% населення країни.

У червні 2020 в Україні буде 14 святкових днів.

У першому місяці літа 30 календарних днів, з яких 20 робочих і 10 – вихідних.

Фото: Dreamstime

Теги:
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх