Місячний календар стрижок на червень 2020 буде сприятливим. Багато днів будуть хорошими для зміни іміджу. Однак варто правильно вибрати майстра, який зможе втілити ваші бажання.

Факти ICTV склали календар стрижок на червень 2020 за днями.

Місячний астропрогноз на 1 червня

Сприятливий день для зміни іміджу. Будь-яка зачіска буде вам личити. Варто в цей день приділити увагу догляду за волоссям.

Місячний астропрогноз на 2 червня

Один з найбільш вдалих днів для стрижки. Щоб волосся росло швидше, потрібно підстригти кінчики і зробити маску.

Місячний астропрогноз на 3 червня

Стрижка буде вдалою для пошкодженого волосся. Також маніпуляції з волоссям сприятливо вплинуть на взаємини з партнером.

Місячний астропрогноз на 4 червня

Нестабільний час для волосся. Краще перенести візит до майстра на більш сприятливий день.

Місячний астропрогноз на 5 червня

У цей день добре фарбувати волосся. Стрижка може негативно позначитися на його здоров’ї.

Місячний астропрогноз на 6 червня

Якщо ви планували хімічну завивку в цей день – відкладіть її на інший. У цей період добре займатися оздоровчими процедурами для волосся.

Місячний астропрогноз на 7 червня

Гарний час для зміни іміджу. Фарбування в натуральні відтінки додасть вашому образу витонченості.

Місячний астропрогноз на 8 червня

Будь-які маніпуляції з волоссям в цей день будуть позитивними. Можете сміливо придумувати собі найнесподіваніші образи, майстер з легкістю вас приємно здивує результатом.

Місячний астропрогноз на 9 червня

Після стрижки в цей день волосся буде тільки міцнішим. Воно перестане сіктися, це додасть йому більш здорового вигляду.

Місячний астропрогноз на 10 червня

У цей день важливо не експериментувати. Краще записатися на процедури з доглядом. Стрижка може негативно позначитися на спілкуванні з колегами.

Місячний астропрогноз на 11 червня

Сприятливий день для будь-яких маніпуляцій з волоссям. Тонування або фарбування в натуральний колір допоможуть зробити образ ніжним і доглянутим.

Місячний астропрогноз на 12 червня

Після стрижки волосся може стати неслухняним і млявим. Шевелюра буде погано піддаватися укладанню, і є ризик, що волосся почне випадати.

Місячний астропрогноз на 13 червня

Нейтральний день для стрижки. Маніпуляції з волоссям не будуть особливо помітні. Для потрібного результату краще перенести запис на інший день.

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Місячний астропрогноз на 14 червня

Стрижка буде вдалою для тих, хто захоче поліпшити свій емоційний стан.

Місячний астропрогноз на 15 червня

Хороший день для стрижки. Цей день може принести вам нові знайомства, тому новий образ якнайкраще допоможе створити правильне враження.

Місячний астропрогноз на 16 червня

Стрижку краще перенести. Будь-які маніпуляції з волоссям можуть негативно позначитися на вашому загальному здоров’ї.

Місячний астропрогноз на 17 червня

Вдалим в цей день буде фарбування. Можна сміливо експериментувати з кольором. Зміна іміджу сприятливо позначиться на вашому найближчому майбутньому.

Місячний астропрогноз на 18 червня

Чудовими будуть процедури, що зміцнюють волосся. Корисним буде також і масаж голови. Рекомендується в цей день робити домашні маски для волосся.

Місячний астропрогноз на 19 червня

Косметика, яка містить колаген, зможе поліпшити ваш стан волосся. Стрижку краще перенести на інший, більш сприятливий день.

Місячний астропрогноз на 20 червня

Стрижка в цей день може допомогти прискорити ріст волосся, однак воно може стати неслухняним. Рекомендується не сильно укорочувати його і піти до перевіреного майстра.

Місячний астропрогноз на 21 червня

Стрижка в цей день може спровокувати проблеми з фінансами. Рекомендується присвятити день іншим процедурам.

Місячний астропрогноз на 22 червня

Стрижка в цей день може спровокувати масу незручностей. Однак фарбування волосся підкреслить ваш образ і зробить його повноцінним.

Місячний астропрогноз на 23 червня

Оздоровчі процедури потрібно зробити для сухого і пошкодженого волосся. Від стрижки в цей день краще відмовитися.

Місячний астропрогноз на 24 червня

Стрижка в цей день допоможе прискорити ріст волосся і зробити його більш доглянутими. Такі маніпуляції з волоссям можуть принести вам додатковий успіх.

Місячний астропрогноз на 25 червня

Один з найбільш вдалих днів для відвідування майстра. Будь-які процедури з волоссям будуть сприятливими.

Місячний астропрогноз на 26 червня

Щоб підкреслити природну красу, рекомендується фарбувати волосся натуральними відтінками. Стрижка в цей день буде не найвдалішою.

Місячний астропрогноз на 27 червня

Нейтральний день для кардинальних змін. Особливого результату не буде, тому краще в цей день зайнятися лікуванням волосся.

Місячний астропрогноз на 28 червня

Стрижка в цей день допоможе вам позбутися від проблем. Якщо ви хочете привернути позитивну енергію – можете сміливо йти до майстра.

Місячний астропрогноз на 29 червня

Нова стрижка допоможе вам знайти натхнення і налагодити стосунки з близькими. Однак не варто сильно експериментувати з волоссям.

Місячний астропрогноз на 30 червня

Стрижка підійде для слабкого і позбавленого життя волосся. Вона допоможе зміцнити його та зробити густим.

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