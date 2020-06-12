Петрів піст 2020: дати, традиції і заборони

Петрів піст 2020 розпочнеться 15 червня.

Кожного року дата може змінюватись, оскільки він прив’язаний до святкування Трійці та розпочинається на наступний тиждень, а Свята Трійця у свою чергу до Великодня.

Дата

Петрів піст 2020 (Апостольський чи Петропавлівський) – перший літній піст, який триває від 8 до 42 днів. Він багатоденний та готує православних християн до дня пам’яті апостолів Петра та Павла.

Хоча Петрів піст завжди починається у різні дні через зміну дати святкування Трійці, закінчується він 11 липня. Тому цьогоріч він триватиме 27 днів.

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Заборони на Петрів піст

Основна мета цього літнього посту – очищення душі та тіла людини через дотримання певних обмежень до дня апостолів Петра та Павла, яке святкується 12 липня.

Петрів піст вважається не суворим, тому в окремі дні дозволяється їсти рибу, адже апостол Петро народився у сім’ї рибалки та вважається їхнім покровителем.

Щосереди та щоп’ятниці потрібно дотримуватись суворих правил щодо їжі. У ці дні дозволяється вживати воду, хліб, сирі овочі та фрукти, сухофрукти, горіхи та мед.

У вівторок, четвер, суботу та неділю можна їсти рибу, а також її дозволяється вживати у їжу у свята, які припадають у період Петрова посту, наприклад на Івана Купала.

Їсти м’ясо, молочні продукти та яйця не дозволяється.

Заборони стосуються не лише їжі, а й повсякденних справ, які можуть призвести до гріха.

Згідно з цими правилами забороняється сваритись, лаятись, вживати нецензурну лексику, заздрити, засуджувати тощо.

За православними правилами також у Петрів піст не можна одружуватись, ворожити, проводити певні обряди та ритуали.

Окрім того, подружжю потрібно утримуватись від інтимних стосунків та зачаття дитини.

Також не дозволяється:

відвідувати розважальні центри;

довгий перегляд телевізору;

користуватись інтернетом та соціальними мережами;

влаштовувати гучні застілля.

Традиції

У Київській Русі традиції на Петрів піст стосувались виключно обмежень у їжі та роботи у полі. Цей піст припадав на період, коли запаси минулого врожаю закінчувались, а новий тільки був посаджений. Тому тоді обмеження у їжі були вимушеним заходом.

Календар церковних свят на 2020 рік

Головними святами у 2020 році є Світле Христове Воскресіння (Великдень), Вознесіння, День Святої Трійці, Різдво, Хрещення Господнє.

Цьогоріч у календарі церковних свят налічується чотири перехідних свята. Також православні християни дотримуються чотирьох багатоденних постів у 2020 році – Великий піст (2 березня – 18 квітня), Петрів піст (15 червня – 11 липня), Успенський піст (14-28 серпня), Різдвяний піст (28 листопада 2020 року – 6 січня 2021 року).

Також у церковному календарі зазначені чотири одноденних пости.