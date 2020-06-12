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Sony вперше показала PlayStation 5

Sony вперше показала геймерам дизайн PlayStation 5 – наступної ігрової консолі, яка вийде на ринок разом із конкурентом від Microsoft Xbox Series X до кінця року.

Нова PlayStation 5 має чорну основу з вигнутими білими краями та синє підсвічування.

Sony вперше показала PlayStation 5

Загалом люди у мережі не мають єдиної думки щодо того, чи подобається їм дизайн PS5.

Деякі жартівники зауважили, що консоль виглядає як “wi-fi роутер”.

Sony вперше показала PlayStation 5

Ігри на PlayStation 5

Під час презентації Sony цілу годину демонструвала ігри, які вийдуть на новій консолі в майбутньому.

Серед них продовження популярних назв, зокрема: Horizon: Forbidden West, Gran Turismo 7 та Spider-Man.

Загалом було показано понад два десятки нових ігор.

Творці PlayStation 5 показали перший погляд на гру жахів від Capcom Resident Evil 8 та анонсували оновлену версію GTA V.

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Залізо PlayStation 5

Консоль має 8-ядерний процесор AMD Zen 2 з частотою 3 500 мегагерц, відеокарту AMD RDNA 2 потужністю 10,28 терафлопса, 16 гігабайт оперативної пам’яті GDDR6 з пропускною спроможністю 448 гігабайт на секунду.

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