Sony вперше показала PlayStation 5

Sony вперше показала геймерам дизайн PlayStation 5 – наступної ігрової консолі, яка вийде на ринок разом із конкурентом від Microsoft Xbox Series X до кінця року.
Нова PlayStation 5 має чорну основу з вигнутими білими краями та синє підсвічування.
Загалом люди у мережі не мають єдиної думки щодо того, чи подобається їм дизайн PS5.
Деякі жартівники зауважили, що консоль виглядає як “wi-fi роутер”.
Ігри на PlayStation 5
Під час презентації Sony цілу годину демонструвала ігри, які вийдуть на новій консолі в майбутньому.
Серед них продовження популярних назв, зокрема: Horizon: Forbidden West, Gran Turismo 7 та Spider-Man.
Загалом було показано понад два десятки нових ігор.
Творці PlayStation 5 показали перший погляд на гру жахів від Capcom Resident Evil 8 та анонсували оновлену версію GTA V.
Читайте: The Last of Us і Valorant – у що пограти в червні 2020
Залізо PlayStation 5
Консоль має 8-ядерний процесор AMD Zen 2 з частотою 3 500 мегагерц, відеокарту AMD RDNA 2 потужністю 10,28 терафлопса, 16 гігабайт оперативної пам’яті GDDR6 з пропускною спроможністю 448 гігабайт на секунду.