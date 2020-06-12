10 січня відбулося напівтіньове місячне затемнення. Місяць пройшов через земну півтінь. Його можна було побачити жителям Африки, Азії, Європи, Індійського океану та Західної Австралії.

Друге напівтіньове місячне затемнення сталося 5 червня, його спостерігали з території Африки, Азії, Європи, Індійського океану й Австралії.

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Крім того, напівтіньові місячні затемнення відбуватимуться 5 липня та 30 листопада.

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21 червня відбудеться кільцеве сонячне затемнення – коли супутник далеко від Землі та не може повністю перекрити Сонце, але корона світила не проглядається.

Затемнення буде добре видно в небі над Центральною Африкою, Саудівською Аравіэю, Індією, на півдні Китаю і над Тихим Океаном.

У кінці року, 14 грудня, відбудеться повне сонячне затемнення. Повну фазу можна буде помітити в деяких південних частинах Чилі та Аргентини.

До речі, 26 грудня відбулося кільцеве сонячне затемнення, яке можна було найкраще спостерігати на сході Африки, півночі Австралії та Азії.