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Факти / Lifestyle

Сонячні та місячні затемнення 2020: які сюрпризи очікувати цього року

10 січня відбулося напівтіньове місячне затемнення. Місяць пройшов через земну півтінь. Його можна було побачити жителям Африки, Азії, Європи, Індійського океану та Західної Австралії.

Друге напівтіньове місячне затемнення сталося 5 червня, його спостерігали з території Африки, Азії, Європи, Індійського океану й Австралії.

Читайте: Кільцеве сонячне затемнення: де і коли дивитися

Крім того, напівтіньові місячні затемнення відбуватимуться 5 липня та 30 листопада.

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21 червня відбудеться кільцеве сонячне затемнення – коли супутник далеко від Землі та не може повністю перекрити Сонце, але корона світила не проглядається.

Затемнення буде добре видно в небі над Центральною Африкою, Саудівською Аравіэю, Індією, на півдні Китаю і над Тихим Океаном.

У кінці року, 14 грудня, відбудеться повне сонячне затемнення. Повну фазу можна буде помітити в деяких південних частинах Чилі та Аргентини.

До речі, 26 грудня відбулося кільцеве сонячне затемнення, яке можна було найкраще спостерігати на сході Африки, півночі Австралії та Азії.

Джерело: УНН

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