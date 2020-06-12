9 червня Sony під час презентації PlayStation 5 цілу годину тішила шанувальників анонсами відеоігор під нову консоль.

Компанія представила не тільки багато назв нових ігор, але і підтвердила, що GTA V Online буде безкоштовною на PlayStation 5.

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Топ-10 ігор, які вийдуть на PlayStation 5

Spiderman: Miles Morales

Гра виглядає приголомшливо, хоча, здається, у ній використовується попередній ігровий рушій. У грі головним персонажем замість Пітера Паркера стане Майлз Моралес. Гра Spiderman: Miles Morales повинна стати ексклюзивом PS5.

Gran Turismo 7

Далі йде популярний Gran Turismo 7. Тут є чудовий геймплей, і, на думку розробника, режим кампанії – це щось досить цікаве.

Ratchet and Clank: Rift Apart

Старші та молодші геймери будуть раді бачити повернення популярних персонажів Ratchet and Clank в новій грі.

Project Athia

Нова гра від творців Final Fantasy Square Enix і виглядає як Final Fantasy, але це зовсім інша гра, яка також буде ексклюзивом для PS5.

Hitman III

Агент 47 повертається. Hitman III вийде на PS5 та інших платформах на початку 2021 року. Гра означає кінець трилогії серії Hitman, і буде цікаво подивитися, чим усе закінчиться.

Demon Soul’s

Популярна гра Demon Souls отримала ремейк і одна з перших вийде на PS5. Якщо ви фанат Demon Soul, ви будете у захваті від нової гри.

Resident Evil 8: Village

Для шанувальників хорорів Resident Evil VIII: Village стане подарунком. Гру, скоріше за все, представлять на декількох платформах.

Horizon Forbidden West

Horizon Forbidden West продовжує історію Елой, якій на шляху до далекої Америки доводиться стикатися з вражаючими машини й таємничими загрозами.

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Deathloop

Гра про вбивць, які застрягли у часовій петлі. Deathloop виглядає дуже перспективно.

Stray

Stray – цікава інді-гра про бродячого кота. Кіт виглядає чарівно, тому, мабуть, варто на нього подивитися після виходу гри в 2021 році.

Список анонсів ігор на PlayStation 5