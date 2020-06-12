9 червня Sony під час презентації PlayStation 5 цілу годину тішила шанувальників анонсами відеоігор під нову консоль.
Компанія представила не тільки багато назв нових ігор, але і підтвердила, що GTA V Online буде безкоштовною на PlayStation 5.
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Топ-10 ігор, які вийдуть на PlayStation 5
Spiderman: Miles Morales
Гра виглядає приголомшливо, хоча, здається, у ній використовується попередній ігровий рушій. У грі головним персонажем замість Пітера Паркера стане Майлз Моралес. Гра Spiderman: Miles Morales повинна стати ексклюзивом PS5.
Gran Turismo 7
Далі йде популярний Gran Turismo 7. Тут є чудовий геймплей, і, на думку розробника, режим кампанії – це щось досить цікаве.
Ratchet and Clank: Rift Apart
Старші та молодші геймери будуть раді бачити повернення популярних персонажів Ratchet and Clank в новій грі.
Project Athia
Нова гра від творців Final Fantasy Square Enix і виглядає як Final Fantasy, але це зовсім інша гра, яка також буде ексклюзивом для PS5.
Hitman III
Агент 47 повертається. Hitman III вийде на PS5 та інших платформах на початку 2021 року. Гра означає кінець трилогії серії Hitman, і буде цікаво подивитися, чим усе закінчиться.
Demon Soul’s
Популярна гра Demon Souls отримала ремейк і одна з перших вийде на PS5. Якщо ви фанат Demon Soul, ви будете у захваті від нової гри.
Resident Evil 8: Village
Для шанувальників хорорів Resident Evil VIII: Village стане подарунком. Гру, скоріше за все, представлять на декількох платформах.
Horizon Forbidden West
Horizon Forbidden West продовжує історію Елой, якій на шляху до далекої Америки доводиться стикатися з вражаючими машини й таємничими загрозами.
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Deathloop
Гра про вбивць, які застрягли у часовій петлі. Deathloop виглядає дуже перспективно.
Stray
Stray – цікава інді-гра про бродячого кота. Кіт виглядає чарівно, тому, мабуть, варто на нього подивитися після виходу гри в 2021 році.
Список анонсів ігор на PlayStation 5
- Gran Turismo 7 з підтримкою VR (2020 рік);
- Ремейк Demon’s Souls (2021 рік);
- NBA 2K21 (2020 рік);
- Project Athia;
- Stray (2021 рік);
- Goodbye Volcano High;
- Jett: The Far Shore (2020 рік);
- Pragmata;
- Solar Ash;
- Destruction AllStars;
- Resident Evil 8: Village (2021 рік);
- Bugsnax;
- Little Devil Inside;
- Deathloop;
- Astro’s Playroom;
- Hitman 3;
- Deathloop від Arkane Studios;
- GodFall (2020 рік);
- Returnal;
- Bethesda’s Ghostwire: Tokyo (2021 рік);
- Oddworld: Soulstorm;
- Kena: Bridge of Spirits;
- Sackboy: A Big Adventure;
- Spider-Man: Miles Morales (2021 рік);
- Ratchet & Clank: Rift Apart;
- Horizon 2: Forbidden West – ексклюзив (2021 рік);
- GTA 5: розширена версія – ексклюзив (2021 рік).