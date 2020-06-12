Відомий український мандрівник Дмитро Комарова розповів, де відпочити на вихідних в Україні у 2020 році. Він назвав Коростишівський кар’єр і село Дениші Житомирської області.

Про цікаві місця для туру вихідного дня Дмитро Комаров розповів у рамках флешмобу #МандруйУкраїною.

– Публікую фото двох чудових місць, куди кияни та гості столиці можуть з’їздити на один день ​​навіть завтра. А жителям Житомира дуже пощастило – краса зовсім поруч, – написав мандрівник на своїй сторінці в Facebook.

Читайте: Відпочинок у Генічеську 2020: ціни на житло і розваги

Коростшевскій кар’єр, за словами Дмитра Комарова, вражає своїми краєвидами, там можна поплавати і зупинитися у наметовому містечку.

А село Дениші – це українська скелелазна Мекка, вважає мандрівник.

Через карантин українці можуть не поїхати за кордон, а провести відпустку на українських курортах.

Популярні туристичні напрямки України – Карпати і морські курорти південних областей.

Також у всіх регіонах є цікаві природні об’єкти і пам’ятники.

Джерело: Дмитро Комаров