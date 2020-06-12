Ark Survival evolved - відкрито безкоштовний доступ

Відомий магазин комп’ютерних ігор Epic Games Store відкрив безкоштовний доступ до скачування гри ARK: Survival Evolved.

Така акція на популярний симулятор діятиме декілька днів – до 18 червня.

Завантажити ARK: Survival Evolved можна за посиланням.

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Огляд ARK: Survival Evolved

Комп’ютерна гра ARK: Survival Evolved вийшла у 2015 році і відразу зайняла одне із перших місць у своєму жанрі. Симулятор розрахований на багато користувачів, сама ж гра ведеться від першої особи.

Головна мета – вижити на острові, де також є багато інших істот (їх у грі є понад 60 видів): динозаври, рептилії, безліч видів тварин, які вже давно вимерли.

Комунікація з іншими гравцями відбувається між племенами, які, об’єднуючись, можуть оголошувати війни або досягати спільних цілей.

За ігровий рушій розробники взяли Unreal Engine 4. Окрім комп’ютерів, симулятор також випустили для платформ Xbox One та PlayStation 4.

Чи вийде Ark: Survival Evolved на PlayStation 5, наразі невідомо.

Для власників PS Plus розробники також підготували сюрприз: у червні 2020 компанія Sony безкоштовно дарує ігрові хіти продажів.

Зокрема, йдеться про Call of Duty: WWII та Star Wars Battlefront II. Крім цього, безкоштовно можна буде пограти у будівельні симулятори – Farming Simulator 19 та Cities: Skylines.