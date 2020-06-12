Карантин змінив плани на літній відпочинок 2020 та змусив багатьох українців звернути увагу на вітчизняні курорти, одним з яких є Генічеськ Херсонської області.

Факти ICTV вирішили розповісти про відпочинок у Генічеську 2020, ціни на житло та розваги.

У Генічеську у 2020 році зняти маленький будинок з двоспальним ліжком, розкладним диваном, кондиціонером та телевізором можна за 130 грн з людини, у минулому році він коштував 150 грн.

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Номер у готелі з двоспальним ліжком, диваном, міні-кухнею, душовою, феном коштуватиме 700 грн за добу.

Якщо говорити про сучасні готелі, то там стандартний номер коштуватиме 1 тис. грн за добу, напівлюкс – 1,4 тис. грн на добу, люкс – 1,8 тис. грн за добу.

У сучасних готелях є басейни, а у холах можна пограти у відеоігри.

Розваги чекають на туристів на пляжі. Там можна, наприклад, покататися на човнах, вартість екскурсії – 250 грн з людини. Також у Генічеську є зоопарк.

Через карантин українцям доведеться влітку 2020 відпочивати вдома.

Популярними туристичними напрямками країни є Карпати та морські курорти Запорізької, Херсонської та Одеської областей.

Крім того, цікаві для туристів місця – природні об’єкти та пам’ятки – є у кожному регіоні країни.