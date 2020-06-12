Відпочинок у Карпатах влітку: куди їхати у 2020 році

Літо – пора відпусток, і так хочеться обрати ідеальний курорт для відпочинку. Необов’язково їхати за кордон – у нас в Україні є дуже багато гарних місць з унікальною природою, відмінним сервісом і дивовижним місцевим колоритом. Одне з них – Карпати, де є величні гори, вічнозелені ліси, кришталево чисті озера і швидкі гірські річки.

Факти ICTV розкажуть про відпочинок у Карпатах влітку: куди поїхати, чим зайнятися в горах, які гарні й цікаві місця відвідати.

Чому варто обрати відпочинок у Карпатах?

Карпати підкорюють різноманіттям відпочинку. Взимку тут можна кататися на лижах, а влітку – знайти ще більше цікавих занять, ніж на морі.

Походи в гори

Можна вирушити коротким маршрутом на один день, а можна усамітнитися на одній із вершин на декілька днів далеко від цивілізації.

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Збір ягід і грибів

Влітку в Карпатах можна знайти багато білих грибів, чорниці, ожини, лохини, брусниці, малини, суниці.

Цілі грибні галявини є в лісах Яремчанського району біля Татаріва. Цьому особливо сприяє вологий гірський клімат. Навіть якщо ви не знайдете білі гриби, їх можна купити в місцевих жителів за доступними цінами.

З ягодами ще простіше – варто трохи піднятися в гори, як ви знайдете галявини з брусницею, чорницею, малиною, тож із порожнім кошиком точно не повернетеся.

Купання в гірських річках і озерах

Усі гірські озера й річки, наприклад, Чорний Черемош, Прут, Ріка, Тиса дуже холодні, зате в них кришталево чиста вода. У спекотний день можна недовго відпочити на пляжі й покупатися.

Рафтинг

Річка Чорний Черемош – ідеальне місце, щоби сплавлятися на байдарках. Для цього можна вирушити до Верховини або Дземброні, де розташований сплав-поріг. Такий екстремальний туризм підходить навіть новачкам. Перед сплавом проводиться детальний інструктаж. Зазвичай у вартість входить прокат захисних гідрокостюмів і гідровзуття, тож екіпіровку купувати заздалегідь не потрібно.

Купання в чанах

У всіх карпатських селах і курортних селищах можна покупатися в чанах, які встановлюють просто неба і гріють на дровах. Чан заварюють на молоці, на карпатських травах, пелюстках троянд, на хвойних екстрактах і мінеральній воді. Чудова спа-процедура, яка розслабляє, стала одним із трендів відпочинку в Карпатах.

Катання на конях і поні

Багато місцевих жителів тримають коней і поні. Ви зможете покататися верхи і насолодитися неймовірно гарними гірськими пейзажами.

Риболовля на річкову форель

У Карпатах є багато комплексів зі штучно створеними озерами, де водиться форель. Одне з найвідоміших форелевих господарств розташоване в селі Колочава. Сюди можна приїхати, щоби самостійно виловити рибу, потім її приготують спеціально для вас і подадуть у місцевій колибі.

Гастрономічні Карпати

Місцева кухня підкорює запеченою рибою, баношем, грибною юшкою. Не обходиться й без традиційних українських страв – домашньої ковбаси, борщу, вареників із сиром і картоплею, а також усіма улюблених страв на мангалі. На Закарпатті можна спробувати угорський суп бограч.

У карпатських селах є багато приватних сироварень, де роблять сири з коров’ячого, козячого та овечого молока. Можна замовити екскурсію в одне з таких місць і побалувати себе автентичними сирами під місцеву наливку.

На ринках можна придбати трав’яний чай, високогірний мед, варення, сушені білі гриби. Особливо важливо те, що всі продукти не просто смачні, але й екологічно чисті.

Топ-7 місць Карпат, які варто відвідати

Водоспад Шипіт

Водоспад Шипіт – це одне із семи чудес України. Він розташований біля підніжжя гори Гемба в Міжгірському районі Закарпатської області.

Кришталево-прозора вода падає каскадами з висоти 14 м, розбиваючись об каміння і виблискуючи в променях сонця. Особливо гарний водоспад влітку, коли скелясті схили покриваються зеленим листям.

Озеро Синевир

Найбільше гірське озеро України розташоване на території національного парку Синевир. Сюди можна дістатися з Міжгір’я, Воловця, Синевирської поляни. На території самого парку також є комфортабельні бази відпочинку – Арніка, Лісовик, У Цімборки.

Навіть влітку вода в Синевирі не прогрівається, тому в озері не купаються. Туристи приїжджають, щоби помилуватися мальовничими пейзажами й погуляти парком. У центрі озера є невеликий острівець, тому коли дивишся на Синевир зверху, здається, що за тобою спостерігає блакитне око.

Село Колочава

У Колочаві розташоване село-музей просто неба, де можна познайомитися з побутом українського народу початку XX століття. У цій карпатській глибинці багато цікавих пам’яток архітектури та історії: хати місцевих жителів, чеська школа, вузькоколійка, лісосплав. Ще Колочава відома тим, що це найдовше українське село: протяжність його становить цілих 15 км.

Церква в селі Пилипець

Старовинна дерев’яна церква Різдва Пресвятої Богородиці розташована у високогірному селі Пилипець на березі річки Репинка. Вона зведена у XVIII столітті без єдиного цвяха. Досі ведуться суперечки, з якого масиву побудований цей рукотворний пам’ятник – з ялинки або смерічки. Церква декорована оригінальними орнаментами і витонченою різьбою, а з південно-східного боку розташована двоярусна дзвіниця.

Музей гуцульського побуту Романа Кумлика

Музей гуцульського побуту розташований у Верховині. Його відкрив місцевий мешканець, який упродовж тридцяти років збирав музичні інструменти і предмети побуту гуцулів.

Зараз музеєм керує дочка Романа – Наталя. Вона знайомить туристів не тільки з експонатами, але й розповідає багато цікавого про гуцульські традиції, грає на музичних інструментах. Кожна екскурсія – це імпровізація, тому туристи люблять повертатися сюди.

Говерла

Найвища вершина Карпат підкориться не тільки досвідченим альпіністам, але навіть дітям. На вершині гори ви зможете помилуватися гарними краєвидами і побачити металевий хрест, бетонний стовп і пам’ятник із тризубом, які були встановлені на честь Дня незалежності.

Водоспад Пробій

Це водоспад на річці Прут у Яремче висотою 8 м. Він унікальний тим, що його можна роздивитися з усіх ракурсів. Поруч із водоспадом зведений міст заввишки 20 м, звідки стрибають любителі екстремальних розваг.

Факти ICTV давали поради, як правильно вибрати готель і не зіпсувати відпустку.